Anna Tatangelo e il nuovo amore: “Dietro la donna che sono ci sei tu”

Finalmente torna il sereno nella vita di Anna Tatangelo. La cantante, rivela la verità sul suo rapporto con Gigi D’Alessio. Il nuovo amore e l’incontro con Achille Lauro.

Anna Tatangelo e Achille Lauro? Il gossip già impazza, ma la verità sul nuovo amore della cantante di Sora è un’altra. Intanto, l’artista ciociara ha rivelato la verità sul suo rapporto con l’ex compagno Gigi D’Alessio e dopo momenti di forte contrasto, le sue parole sono sorprendenti. Ma allora chi c’è nel cuore di Anna? Ritorno di fiamma con il padre di suo figlio o un nuovo fidanzato?

La copertina del nuovo album di Anna Tatangelo non lascia spazio all’immaginazione. La cantante appare bellissima e in forma, senza veli e con il corpo esaltato dalla body art. L’ispirazione di questa nuova challenge artistica viene dall’incontro con Achille Lauro. La strana coppia, ha cooperato nel ritorno della Tatangelo che ha dichiarato la forte stima professionale che nutre nei confronti del collega. Che ci sia anche del tenero, oltre a spartiti e vocalizi?

Anna Tatangelo, di nuovo innamorata. Il messaggio su Instagram: “Ti ho cercato e ti ho voluto fortemente”

Dopo i rapporti sempre più tesi con Gigi D’Alessio, inaspriti anche dalle vicende giudiziare di quest’ultimo, Anna Tatangelo sembra deporre l’ascia di guerra. E lo fa dicendo finalmente la verità sul suo rapporto con l’ex compagno. La cantante ha dichiarato che D’Alessio è e sarà sempre importante nella sua vita, anche perchè è il padre di suo figlio e insieme, si impegneranno nel renderlo felice.

Ma quali novità ci sono nella felicità di Anna Tatangelo? Dopo il chiacchierato sodalizio artistico con Achille Lauro che ha portato all’uscita del nuovo album della cantante, Anno Zero, finalemente la verità. In un commosso messaggio apparso sul suo account Instagram, l’artista di Sora, ha dedicato delle parole dolcissime a suo figlio. “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa…Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu”.

Tuttavia, il mondo del gossip non si è totalemente sbagliato. Esiste un nuovo uomo nella vita di Anna Tatangelo e non si tratta di suo figlio. Sembra che la cantante sia legata da qualche tempo all’attore di Gomorra, Livio Cori. Gigi D’Alessio non è stato da meno: i rumors lo vedono accompagnato da una fan napoletana, Denise Esposito, di ben 24 anni più giovane.