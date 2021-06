Paola Di Benedetto conferma i rumors. Una notizia incredibile!

La stupenda Paola Di Benedetto spiazza i fan per l’ennesima volta, ammettendo le voci che circolavano ultimamente.

E’ una delle showgirl più belle del panorama televisivo italiano, la modella veneta. Un corpo statuario, lunghi capelli scuri e occhi da cerbiatta.

Vicentina, classe 1995, ha origini siciliane e un fratello gemello, Giovanni. Inizia la sua carriera prestissimo, da adolescente, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza locali, vicendo il titolo di Miss Antenna 3 e Miss Gran Prix.

Non solo: è anche conduttrice e meteorina per l’emittente TVA Vicenza.

L’occasione della sua vita si presenta nel 2016, quando decide di partecipare ai casting per Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. La sua bellezza acqua e sapone non passa inosservata e viene scelta come Madre Natura, fatto che la renderà conosciutissima.

Seguono diversi impegni sempre per Mediaset, prima a Colorado, nel corpo di ballo, poi, nel 2018 come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Dopo una serie di ospitate nei talk show dursiani, nel gennaio 2020 inizia la sua avventura come nuova inquilina del GF Vip, il primo condotto da Alfonso Signorini. Paola arriva in finale e vince contro Paolo Ciavarro col 56%.

Anche la vita privata sembra andare a gonfie vele: dopo un lungo rapporto di 4 anni con un calciatore, Matteo Gentili, dal 2018 la ragazza fa coppia fissa con Federico Rossi, del duo Benji & Fede.

Ora la brusca battuta d’arresto, ecco che cosa è successo.

Paola Di Benedetto conferma la rottura con Federico

Erano giorni che si rincorrevano voci incontrollate sulla fine della storia d’amore tra i due ragazzi. Oggi la conferma è arrivata proprio dalla modella.

Eppure la coppia sembrava avere tutte le carte in regola per funzionare a lungo: dopo l’avventura del Grande Fratello, erano andati a convivere e il cantante le aveva addirittura dedicato un pezzo.

Nonostante ciò, pare proprio che la causa sia la fine del sentimento, semplicemente.

La Di Benedetto ha infatti dichiarato attraverso una storia su Instagram che “Siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”.

Finisce così, senza nessun terzo incomodo o litigi eclatanti, la love story tra i due ragazzi, come accade spesso anche a tutti noi comuni mortali.