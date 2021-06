Che fine ha fatto Belen? La showgirl è sparita dai social. Il motivo stupisce

Ultimamente Belen Rodriguez è sparita dai social. I suoi fan sono preoccupati e lei decide di fornire loro le sue motivazioni.

Sempre stata attiva e presente sui social, soprattutto su Instagram, dove vanta 10 milioni di follower, Belen negli ultimi tempi sembra essersi eclissata.

I sui fan si sono preoccupati e per questo la showgirl sudamericana ha deciso di spiegare il motivo della sua assenza. Lo dice proprio in risposta ai suoi follower su Instagram.

La motivazione per cui non vediamo più molti post o stories di Belen Rodriguez sta nel fatto che sta affrontando la sua gravidanza in un modo un po’ particolare.

A livello fisico la showgirl sapeva benissimo a cosa andava incontro ma psicologicamente la durata del periodo di gestazione le sembra infinito. Tale condizione, in cui il fisico non è al massimo della forma, unito a tutte le classiche condizioni di una donna incinta, hanno scaturito questo allontanamento.

Bisogna aggiungere a ciò il fatto che, stranamente, questa volta la showgirl è abbastanza gelosa della sua gravidanza. La vuole tenere un po’ per sé e per il suo compagno, Antonino Spinalbese, il futuro padre della piccola Luna Marie.

È più che normale desiderare dei momenti di privacy, ancor di più lo è per chi passa la vita sotto i riflettori. Si cerca di condividere i propri momenti privati con il proprio partner, con i figli, con la famiglia e con gli amici più stretti.

Belen Rodriguez, Me Fui e Hinnominate

Oltre alla sua carriera televisiva, inoltre, Belen ha avviato una collaborazione con sua sorella minore Cecilia. Le due argentine hanno voluto creare una linea di costumi ispirandosi alla loro terra. Il brand si chiama Me Fui, che in spagnolo vuol dire “me ne sono andata”, un chiaro invito ad andare in vacanza. La pagina Instagram del brand vanta 224mila follower.

Di follower, invece, ne vanta 40mila la seconda collezione della Rodriguez, stavolta rivolta all’abbigliamento casual, o street couture. Si tratta del brand Hinnominate avviato insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias.