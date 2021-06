Euro2020, poche ore al fischio d’inizio di Italia-Turchia all’Olimpico di Roma

Euro2020, poche ore al fischio di inizio di Italia-Turchia, gara che inaugura la competizione. Spettacolare cerimonia di apertura.

Poche ore all’inizio della manifestazione, rimandata lo scorso anno a causa del Covid. Appuntamento all’Olimpico con una spettacolare cerimonia di apertura alla presenza di Mattarella, poi la sfida degli azzurri contro la Turchia.

C’è grande attesa per la cerimonia di apertura di questa sera all’Olimpico. Si esibiranno Andrea Bocelli e Bono in collegamento e Francesco Totti e Alessandro Nesta saranno gli speciali ciceroni dell’Olimpico. In tribuna tante personalità, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quello del Senato Elisabetta Casellati e quello del Parlamento europeo David Sassoli, oltre al presidente della Fifa, Gianni Infantino, della Uefa, Aleksander Ceferin, e della Federcalcio, Gabriele Gravina. In tribuna autorità anche i ministri turchi dello Sport e della difesa.

Arbitra la partita di stasera l’olandese Makkelie, mentre il quarto uomo sarà una donna: la francese Stephanie Frappart. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Sky.

La competizione si svolgerà in 11 città tra cui Roma, con finale a Wembley (Londra) l’11 luglio. Ventiquattro le nazioni in campo.

Gli azzurri mancano a un grande appuntamento internazionale da cinque anni, e stasera ci sarà il debutto dell’Italia di Mancini che dice: “Ero ottimista già tre anni fa, ora lo sono di più”.

Italia scenderà in campo col 4-3-3, in attacco Immobile affiancato da Berardi e Insigne. Dopo il forfeit di Sensi, si registra pure quello di Lorenzo Pellegrini, tornato a casa per una ricaduta muscolare e sostituito da Gaetano Castrovilli.

Il programma dell’Europeo prosegue domani con tre partite. Alle ore 15 a Baku si sfidano Galles e Svizzera per il gruppo A, alle ore 18 a Copenaghen Danimarca-Finlandia per il gruppo B, mentre alle ore 21 a San Pietroburgo in campo Belgio e Russia per il gruppo B.

Euro2020, tutte le regole per entrare all’Olimpico

La Uefa sul suo sito ha pubblicato la lista sul necessario per andare questa sera allo stadio, per superare senza problemi i controlli messi a tutela della sicurezza di tutti:

1. Biglietto su dispositivo mobile e documento d’identità;

2. Mascherina (conforme alle normative) che andrà indossata sempre, durante la partita e durante i viaggi sui mezzi pubblici;

3. Documentazione che dimostri di non avere il Covid (test molecolare o antigenico negativo non antecedente alle 48 ore prima del calcio d’inizio, prova di avvenuta vaccinazione o certificato di pregressa infezione).

Vediamo inoltre cosa è consentito introdurre allo stadio:

1. Le borse non potranno essere più grandi di un foglio A4;

2. Un flacone di igienizzante con un contenuto non superiore a 50 ml;

3. Bandiere con dimensioni massime di 2x 1,5 metri e aste flessibili non più lunghe di un metro per 1 cm di diametro.

Nel giorno in cui a Roma inizia l’Europeo, Poste Italiane ha reso noto che il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario dedicato a Uefa Euro2020 Italia. Tirato in 500mila esemplari, riproduce il logo dell’Europeo accanto al Colosseo.