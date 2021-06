Diritti tv, la risposta di Dazn alla maxi offerta di Sky di 500 milioni

Sky ha messo sul piatto un’offerta succulenta pari a 500 milioni per condividere i diritti della prossima serie A: la risposta di Dazn.

I diritti televisivi per il trienno 2021-2024 hanno subito uno scossone senza precedenti. Sky, dopo tantissimi anni, ha perso una larga fetta della Serie A: l’emittente trasmetterà in co-esclusiva 114 partite a stagione, che tradotto sono 3 per giornata. Sulla storica piattaforma televisiva sarà possibile vedere l’anticipo del sabato delle ore 20.45, la partita domenicale delle ore 12.30 e il posticipo del lunedì delle 20.45. Sky, tuttavia, mantiene la larga offerta di servizi: campionato di serie B, Champions League, Europa League, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga, senza dimenticare tutti gli altri sport come Formula 1, MotoGp, NBA, Rugby, eccetera.

Dazn, dal canto suo, ha acquisito i diritti per il triennio 2021-2024 di tutte le partite della serie A, con 7 in esclusiva. Sky, secondo quanto avanzato dai maggiori quotidiani, avrebbe messo sul piatto un’offerta da 500 milioni per poter rendere disponibile ai propri abbonati l’app Dazn.

Maxi offerta di Sky per i diritti della serie A: la risposta di Dazn

La perdita dei diritti televisivi della serie A è stato un duro colpo per Sky. Per questo motivo l’azienda ha deciso fare un’offerta faraonica a Dazn per fare un grandissimo “regalo” ai propri abbonati.

Il gruppo Dazn ha però rifiutato i 500 milioni di euro offerti da Sky per condividere i diritti tv della serie A italiana. Una mossa coraggiosa da parte del servizio di streaming che lo scorso marzo aveva acquistato per 2,5 miliardi tutte le partite delle prossime tre stagioni del campionato italiano.

Dazn, in questi anni, ha spesso deluso i telespettatori a causa di alcuni problemi tecnici durante la trasmissione delle partite. Tra rallentamenti e bug vari, gli utenti hanno spesso protestato anche sui social network. Nulla da temere: l’azienda, stando a quanto riportato da Bloomberg, ha deciso di investire un miliardo di euro in tecnologia.