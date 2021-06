Giovane tennista 12enne trovata morta in casa: dolore incredibile

Cloe Giani Gavazzi, promettente tennista di appena 12 anni, è deceduta in casa sua. Partono gli accertamenti sul decesso.

La dodicenne Cloe Giani Gavazzi era, a soli 12 anni, già rientrata nella “Next gen team” della Accademy, una selezione a cui accedono solamente i talenti più promettenti dello sport. Cloe era una ragazzina spensierata della provincia di Bergamo che come tutte le dodicenni frequentava la scuola ma, a renderla unica, era la sua grande passione per il tennis che coltivava da tanto tempo.

Cloe si allenava in una struttura sportiva di Milano, la Golarsa Academy, dove era da tempo tesserata. Senza alcuna patologia repressa, almeno non diagnosticata finora, Cloe è deceduta in casa. A trovare il corpo esanime della ragazza è stata sua madre, sconvolta dell’accaduto, ha appreso che ormai non ci sarebbe stato più nulla da fare per la vita della dodicenne.

Quali sono le cause del decesso?

In un primo momento si è pensato a un malore che ha colpito Cloe in modo fulminante, ma restano ancora da accertare le cause del decesso inaspettato. Dopo la perdita che ha colpito direttamente la famiglia Giani Gavazzi, l’accademia sportiva, dove la giovane tennista era solita allenarsi, ha voluto salutarla con un post su Facebook.

Pubblicate quattro foto della ragazza sul campo da tennis, nel corso di un allenamento, accompagnate da un dolce messaggio di addio da parte di tutti i collaboratori e colleghi sportivi. All’inizio di giugno, sulla stessa pagina Facebook, era stato pubblicato un video che immortalava la giovane Cloe alle prese con il tennis, elogiandone le doti sportive.

A porgerle un ultimo sui profili social di Cloe saluto sono stati anche i suoi compagni e le persone a lei care. Per la famiglia di Cloe questo tragico evento resterà un dolore inestimabile, la perdita prematura e improvvisa della giovane ragazza ha destabilizzato tutti.