Nessuno avrebbe sospettato di un omicidio-suicidio, il paese non ha parole per quello che è successo. Sono tutti molto scossi.

La tragedia è avvenuta a Castiglione Torinese, a perdere la vita sono marito e moglie, lui 70enne lei 72enne.

Nessuno ha mai sospettato nulla, la coppia è sempre andata molto d’accordo, il folle gesto ha scosso tutti in paese, non ci sono parole per descrivere la tragedia.

I corpi senza vita dei due anziani sono stati rinvenuti dai carabinieri ieri sera verso le 21.50.

Il folle gesto di un uomo che all’apparenza sembrava tranquillo

L’omicidio-suicidio avvenuto a Castiglione Torinese, nel capoluogo piemontese, ha scosso l’intera comunità. Ieri sera, intorno alle 21.50, i carabinieri del posto hanno rinvenuto due cadaveri, si tratta di un uomo ed una donna, rispettivamente marito e moglie.

Lei 72enne, lui 70enne, conducevano una vita tranquilla, apparentemente non vi erano problemi di alcun genere, qualche piccolo e normale litigio familiare ma nulla che facesse pensare al peggio.

Dai primi accertamenti da parte degli organi competenti, il pensionato ha prima sparato alla moglie e al cane, con una pistola regolarmente dichiarata e poi si è tolto la vita.

L’uomo non ha lasciato traccia del perché abbia deciso di agire così e soprattutto non ha dato mai sentore di poter agire così.

Stanno ricostruendo la vicenda i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Chivasso. Ad allertare i soccorsi è stato il figlio della coppia che non riuscendo a rintracciare i genitori ha deciso di chiamare i carabinieri.

Sul posto è intervenuto anche il 118 per cercare di salvare il salvabile, ma purtroppo ogni tentativo è stato vano, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il folle gesto potrebbe essere scaturito da qualche accenno di depressione dell’uomo o magari qualche piccolo problema economico, ma queste sono solo delle ipotesi degli investigatori da dover ancora accertare.