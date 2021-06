Barbara D’Urso e il futuro in Mediaset. Clamoroso annuncio!

E’ da anni sulla cresta dell’onda, alla guida dei contenitori pomeridiani e non del Biscione. Barbara D’Urso non smette di stupirci

E’ inossidabile e sembra non essere mai stanca, Carmelita, come è chiamata dai suoi fan.

Una carriera pluridecennale quella di Barbara D’Urso, vero nome Maria Carmela D’Urso, napoletana doc, tra recitazione e conduzione televisiva.

L’exploit a partire dai primi anni 2000 quando inizia la collaborazione con Mediaset che le affida la conduzione di svariati programmi, specialmente reality.

Dal 2008 si specializza in infotainment, più comunemente noto come salotto televisivo, di cui ne diventa il simbolo.

Innumerevoli i personaggi famosi passati dal suo studio e i tormentoni di gossip e cronaca da lei lanciati.

Arriva a condurre addirittura tre programmi sulla stessa rete: Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Una vera e propria stakanovista.

La battuta d’arresto arriva però proprio quest’anno, quando i vertici di Cologno Monzese decidobno la chiusura di Live – Non è la D’Urso e Domenica Live.

I suoi detrattori si scatenano: è arrivata la fine dello strapotere di Barbarella? La direzione si è stancata della sua protetta?

Emergono le prime voci di corridoio che sostengono una sua sostituzione con conduttrici più giovani.

Un futuro sempre a Mediaset per Barbara D’Urso?

Si parla a lungo dell’arrivo di Elisa Isoardi, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi e di Adriana Volpe da Tv8.

I rumors sono insistenti e vogliono un Piersilvio Berlusconi stufo e alla ricerca di un giro di boa, specialmente per quanto riguarda la domenica pomeriggio.

Salta fuori il nome di Lorella Cuccarini, che ha da poco terminato l’ultima edizione di Amici della De Filippi. Per lei si penserebbe a un ruolo come nuova padrona di casa per un contenitore domenicale al posto della conduttrice napoletana.

Le interessate non fanno trapelare nulla, così come i vertici aziendali.

Ora un’indiscrezione che ha del clamoroso: altro che in panchina, per la D’Urso sarebbe pronto un programma in prima serata, Lo Show dei Record, da lei già presentato nel 2008 e 2009.

Se confermata, questa notizia cancellerebbe le ultime polemiche e illazioni sul destino di Carmelita, confermandola come inossidabile padrona di casa Mediaset. Non resta che attendere settembre e l’inizio della stagione tv, quando il mistero sarà svelato.