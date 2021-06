Elisa Isoardi potrebbe essere la nuova conduttrice di un programma molto seguito su canale 5. A fare le valige, probabilmente, sarà un personaggio molto noto. Chi andrà via da casa Mediaset?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Ex modella, ex concorrente di Miss Italia 2000 e conduttrice molto apprezzata, Elisa Isoardi potrebbe essere il nuovo volto di canale 5.

Elisa è in televisione da 15 anni, è stata testimonial per diverse campagne pubblicitarie, a dare il là alla sua carriera è stata la partecipazione a Miss Italia nel 2000 dove si è aggiudicata la fascia di Miss Cinema.

Dopo pochi anni inizia ad essere un volto noto nella televisione italiana, infatti l’abbiamo vista al timone di importanti programmi di successo. Di recente è stata una naufraga dello show televisivo “l’Isola dei Famosi”, dove ha mostrato diversi lati del suo carattere. Come ha ripetuto più volte, l’isola è stato un momento per ripartire. Purtroppo ha dovuto abbandonare il programma per un infortunio all’occhio.

Elisa negli anni è stata protagonista anche di parecchi gossip, quello che più l’ha “tormentata” è stato quando ha avuto una relazione con il leader della Lega, Matteo Salvini.

Elisa potrebbe sostituire Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso è il noto e storico volto di “Pomeriggio cinque”, “Domenica live” e “Live non è la D’Urso”. Da settembre però le cose potrebbero cambiare, infatti si vocifera che la D’Urso verrà sostituita dalla Isoardi nel palinsesto pomeridiano della Mediaset.

Il gossip rimane ancora un mistero, entrambe sono amatissime dal pubblico, ma sull’effettiva decisione di un cambio volto a “Pomeriggio cinque” nessuno ancora si è espresso.

Un duro colpo per la Barbarella nazionale che anche quest’anno col cuore ha portato importanti risultati alla Mediaset. In bilico anche gli altri due programmi della conduttrice, “Domenica live” e “Live non è la D’Urso”, in molti si sono chiesti come mai un cambio così radicale nel palinsesto di canale 5.

-> LEGGI ANCHE YLENIA CARRISI, LUCI E OMBRE SULLA FIGLIA DI ALBANO E ROMINA: “UN MISTERO”

-> LEGGI ANCHE MARIA DE FILIPPI COM’È DIETRO LE TELECAMERE? INDISCREZIONI SULLA CONDUTTRICE

E’ arrivato il momento di andare in vacanza per Barbara? Staremo a vedere, settembre è vicino e le indiscrezioni cominciano a circolare velocemente.