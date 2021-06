Diletta Leotta dichiara “una nuova sfida mi aspetta”

Nuova sfida per Diletta Leotta, come se la caverà la conduttrice?

Dal 18 giugno Amazon Prime vedrà Diletta Leotta tra i protagonisti della seconda stagione di Celebrity Hunted, il primo reality show diffuso sulla piattaforma di Amazon Prime nel marzo del 2020. Il format, prodotto dalla Endemol Shine Italia, trae spunto dall’omonimo programma britannico in onda su Channel 4.

Il programma pone un’affermazione inziale: È impossibile sparire nel ventunesimo secolo. Nei quattordici giorni che seguiranno l’inizio dello show, i protagonisti, tra cui Diletta Leotta, hanno il compito di smentire l’affermazione inziale. Chi non viene rintracciato entro le 2 settimane prestabilite vince il programma.

I concorrenti che parteciperanno al programma

Dopo il successo della prima stagione, ad accettare la sfida di Celebrity Hunted 2 ci saranno Diletta Leotta, gli attori Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi, gli astisti del mondo musicale Achille Lauro, Boss Doms, Myss Keta e Elodie.

Prima dell’arrivo del programma su Amazon Prime, la Leotta si racconta a Tele Sette elogiando l’originalità del format e la sua capacità di coinvolgere spettatori e concorrenti stessi. La conduttrice radiofonica e televisiva afferma che le sfide la esaltano e che, essendo una persona sportiva, ama le competizioni. Secondo le sue dichiarazioni quindi non sarà una concorrente semplice da battere ma al contrario potrà dare del filo da torcere agli stessi cacciatori.

Nonostante la sua sicurezza su questa nuova avventura dichiara che ci sono stati attimi in cui ha avuto paura, poiché dopo poco tempo non le sembrava più di essere in un gioco ma in una vera e propria caccia all’uomo. Non tutto, perciò, è andato liscio come l’olio.

Infine la conduttrice smentisce tutte quelle voci che sostenevano che i partecipanti al format avessero un copione da seguire. Al contrario, ammette che non c’è niente di organizzato o pianificato. Questo fattore aumento il livello di realismo che i concorrenti trasmettono allo spettatore.

Non ci resta che aspettare l’uscita della seconda stagione di Celebrity Hunted, dal 18 giugno su Amazon Prime.