Kate Middleton non ha peli sulla lingua per Harry e Meghan. A far discutere è la piccola Lilibet, è così piccola ma già così importante.

Zia Kate Middleton è felice per la nascita di Lilibet ma qualcosa non le è andato a genio, infatti la duchessa di Cambridge avrebbe sfacciatamente sottolineato: “Auguro il meglio a Lilibet, ma non l’abbiamo ancora incontrata”.

Lilibet è fa secondogenita di Harry e Megan, la piccola è nata venerdì scorso in un ospedale di Santa Barbara. Al momento è ancora in America e la Royal Family, soprattutto Kate, è molto dispiaciuta del fatto che non abbia ancora conosciuto la piccola nemmeno in videochiamata.

Ha solo pochi giorni di vita ma Lilibet fa già tanto parlare di se

La piccola Lilibet è nata la scorsa settimana in California ed immediatamente ha attirato l’attenzione del mondo intero. I riflettori si sono accesi in primis sulla scelta del nome, Lilibet Diana, i genitori Harry e Meghan hanno scelto per la loro piccola il soprannome da giovane della bis-nonna, ovvero la Regina Elisabetta II.

Naturalmente Sua Altezza Reale è felice della scelta e questo sembra un ramoscello d’ulivo per riappacificare i rapporti con i duchi del Sussex. Ma ciò che ha lasciato perplessi è che la Regina fosse all’oscuro di tutto. Indiscrezioni spifferate da palazzo sostengono che alla regnate sia stato detto il nome solo dopo che la bambina fosse nata e che quindi non vi sia stata nessun autorizzazione in merito.

Ora a far parlare ancora della piccolina è la Zia Kate, la quale ha rilasciato un’intervista al magazine The Telegraph, ed ha tuonato contro i cognati.

“Le auguro il meglio. Non vedo l’ora di incontrarla. Non l’abbiamo ancora incontrata, spero che avvenga presto”, queste parole hanno fatto il giro del mondo e sicuramente sono arrivate anche ai genitori della piccola LIlibet.