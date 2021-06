Rivoluzione in casa Mediaset: due big al posto della D’Urso

Stravolto il palinsesto di Cologno Monzese: via la D’Urso, arrivano due volti famosissimi a sostituirla. La strategia del Biscione

Piersilvio Berlusconi pare proprio pronto a far fare le valigie a una delle sue punte di diamante dell’intrattenimento. O, quantomeno, a ridurne gli spazi.

Le notizie trapelate in questi ultimi tempi, sembrano trovare pertanto conferma: a Barbara D’Urso rimane solo la fascia pomeridiana, con il suo Pomeriggio Cinque, super collaudato.

Stravolto invece il palinsesto domenicale, fino ad ora sempre nelle mani di Carmelita, con i suoi Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

La decisione presa dopo una stagione non proprio brillante e in grande fatica, che ha visto la chiusura anticipata del programma in prima serata.

Barbarella fa buon viso a cattivo gioco, anche se dai saluti finali durante l’ultima puntata del suo pomeridiano, seppur rinnovando l’arrivederci a settembre, pareva far trapelare delle novità, positive, in arrivo.

Cuccarini e De Martino pronti a guidare la domenica pomeriggio di Canale 5

Il loro arrivo è praticamente certo: saranno loro i padroni di casa del nuovo contenitore festivo della rete.

Al momento non si hanno molti dettagli su come sarà strutturato lo show, ma una notizia, importante, si sa: la produzione del nuovo programma sarà affidata alla Fascino di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, che ha al suo attivo grandissimi successi: Amici, Temptation Island, Uomini & Donne.

L’idea di affiancare i due artisti pare sia spuntata dopo averli visti lavorare assieme durante il serale del talent, dove hanno mostrato buona intesa e grande affiatamento.

Il nuovo show andrà a scontrarsi direttamente con l’inossidabile Domenica In di Mara Venier e sostituirà, di fatto, Domenica Live della D’Urso.

Una grande occasione di riscatto per Lorella, dopo la querelle con Alberto Matano e l’addio tempestoso a La Vita in Diretta, ancora a giugno 2020.

Una riconferma, invece, per il ballerino napoletano De Martino, sempre più lanciato dopo i successi di Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, in Rai.