Vedono un corpo nel fiume: uomo in condizioni disperate all’ospedale

Di lui si sono accorti alcuni passanti della zona, stentando a crederci. In azione i vigili del fuoco e i paramedici per recuperare l’uomo nel fiume

Sembrava un pomeriggio tranquillo di un normale giorno della settimana quello per alcuni cittadini.

Invece, mentre si trovavano a ridosso del fiume, hanno scorto qualcosa di inaspettato e inquietante: il corpo di un uomo galleggiava nel canale a faccia in giù.

Dopo attimi di concitazione e spavento, hanno avvertito immediatamente i soccorsi che sono arrivati di lì a poco con ambulanze e anche un mezzo dell’elisoccorso.

A giungere sul posto anche i vigili del fuoco, per aiutare nelle manovre di recupero.

Le sue condizioni sono apparse subito drammatiche e si è reso necessario il trasporto all’ospedale della città più vicina.

Nova Milanese: in codice rosso l’uomo ripescato dal fiume

Il ritrovamento è avvenuto in questo paese in Brianza, nell’hinterland monzese, nei pressi della pista ciclabile a ridosso del Canale Villoresi.

Verso le 17.30 di ieri alcuni passanti si sono accorti di un corpo galleggiante nel corso d’acqua, all’altezza di Via Moro.

Dopo la chiamata al numero d’emergenza, sono intervenuti rapidamente i pompieri del comando provinciale di Monza e Brianza, oltre che il 118 con ambulanza, automedica e elisoccorso. A seguire i militari dell’Arma di Desio.

L’uomo si trovava col volto immerso nel fiume, trasportato dalla corrente. Per raggiungerlo i vigili del fuoco hanno richiesto la collaborazione anche del Soccorso Fluviale.

Lo sventurato è stato poi issato sull’argine grazie all’uso di cordini e strumenti tecnici da parte degli operatori, che hanno dovuto prima seguirlo per un tratto, fino a intercettarlo in corrispondenza di Via Filzi.

Immediatamente dopo, i sanitari hanno provveduto a eseguirgli per lungo tempo un massaggio cardiaco, anche se l’uomo è rimasto sempre incosciente.

Successivamente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è giunto in codice rosso, in condizioni ritenute gravissime.

Gli inquirenti al momento stanno cercando di far luce sulle cause dell’incidente, per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un gesto volontario.