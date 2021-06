Incidente sul lavoro per una 26enne. E’ in pericolo di vita

Una ragazza di 26 anni è rimasta gravemente ferita a causa di un’incidente sul lavoro. Tempestivi i soccorsi per salvarla ma la sua vita è appesa ad un filo.

Ancora una tragedia sul posto di lavoro, questa volta la malcapitata è una ragazza di 26 anni che stava svolgendo le sue mansioni. La sua vita è appesa ad un filo e tutto il paese prega per lei.

La vicenda è avvenuta a Piacenza in un’azienda agricola, la ragazza lavorava con regolare contratto di lavoro.

Una ragazza di 26 anni combatte tra la vita e la morte

La tragedia è avvenuta a Piacenza, nel comune di Calendasco, località Boscone Cusani. Il tutto si è verificato nella giornata di ieri in pochi minuti, la ragazza di origini albanese lavora in un’azienda agricola con regolare contratto di lavoro e stava svolgendo le sue mansioni.

Mentre lavorava è rimasta impigliata con i capelli nell’impianto di irrigazione ed ora è in ospedale in gravissime condizioni, sta lottano tra la vita e la morte. Da una prima ricostruzione da parte dei carabinieri intervenuti sul posto è emerso che, probabilmente, a causare l’incidente sia stato il cardano, ovvero uno strumento utilizzato per la trasmissione meccanica utilizzato su alcune macchine.

Mentre la macchina era in funzione, la ragazza di 26 anni è rimasta impigliata con i capelli nel macchinario ed ha battuto la testa rovinosamente. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi, la giovane donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale con un eliambulanza.

Sul posto gli investigatori stanno prendendo le diverse dichiarazioni dei presenti e stanno effettuando i rilievi del caso. Importante sarà anche il video della sorveglianza che permetterà a tutti di capire come sia stata possibile una simile tragedia.

IL tema della sicurezza sul lavoro è stato affrontato diverse volte, purtroppo situazioni come questa sono quasi all’ordine del giorno.