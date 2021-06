Finisce in tragedia una sparatoria, ad essere colpiti due incensurati

In una violenta e sanguinosa sparatoria sono stati colpiti due uomini incensurati. Uno è molto grave, si teme per a sua vita.

La vicenda si è verificata a Napoli (Quartieri Spagnoli) ad avere la peggio due uomini incensurati, uno è in grave condizioni e si teme per la sua vita.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le sette di sera, A San Matteo, un vico dei Quartieri Spagnoli, i colpi hanno ferito il 56enne Enrico De Maio trasportato in codice rosso in ospedale al Vecchio Pellegrini, un proiettile lo ha raggiunto al torace.

In un attimo l’inferno, nessuno si aspettava una cosa simile

La sparatoria avvenuta a Napoli ieri sera poco dopo le sette, ha coinvolto due incensurati, un uomo è in pericolo di vita, il proiettile è arrivato al torace. La tragedia si è consumata in un vicolo (San Matteo) dei Quartieri Spagnoli, ed ha compromesso Enrico De Maio, 56 anni che è stato trasportato in codice rosso al Vecchio Pellegrini.

Sempre nella stessa zona a distanza di poco tempo è stato colpito, sempre con arma da fuoco, un altro uomo. Vittorio Vaccaro di 62 anni, ferito ad un braccio in maniera lieve. Anche Vaccaro è stato trasportato in ospedale nel presidio della Pignasecca, qui una gran folla di persone si è radunata per capire la dinamica e conoscere le condizioni di Vaccaro.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro nel momento in cui la situazione sembrava scaldarsi troppo. Le indagini sulla vicenda sono condotte dalla squadra mobile diretta da Alfredo Fabbrocini.

-> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE OPERAZIONE MARRACASH, BLOCCATO LO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL SUD ITALIA

-> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE RITIRO ALIMENTARE: PRODOTTO DI UN NOTO MARCHIO A RISCHIO MICROBIOLOGICO

Le sparatorie non finiscono qui a Napoli, sempre nella giornata di ieri e dopo le sette di sera, in via Santa Maria a Cubito, a Chiaiano quattro persone a bordo del proprio scooter e con i volti scoperti da caschi integrali, hanno sparato in strada. I due episodi non sembrano essere collegati ma la paura è tanta, soprattutto perchè diverse volte, a rimetterci la vita sono state persone innocenti che non avevano nulla a che fare con la vicenda.