Vittima Covid più giovane in Italia, morto il piccolo Mario

Mario è la vittima più giovane morta in seguito al Covid in Italia, aveva solo 14 anni.

È successo nelle scorse ore a Baggiovara, ospedale di Modena, dopo che il paziente era stato ricoverato da diversi mesi in terapia intensiva. La tragica sorte, toccata a Mario Ruocco, di appena 14 anni, è arrivata dopo 90 giorni di agonia.

I genitori e i parenti non hanno mai smesso di credere nella forza del ragazzo, che è riuscito a combattere il Covid ma, al contrario, non ha mai abbandonato la terapia intensiva.

La storia clinica di Mario Ruocco

Tutto è iniziato nel mese di maggio quando Mario ha iniziato a mostrare dei segni di malattia molto gravi e allarmanti. È stato subito ricoverato l’hub specializzato in pediatria, nella città di Bologna. I sintomi, sempre più preoccupanrti, lo avevano costretto a lunghe settimane in terapia intensiva. Giorni che però non sono bastati a salvargli la vita.

Un mese fa Mario si era negativizzato ma nonostante la mancanza del Covid il suo corpo aveva mostrato danni irreparabili proprio a causa della contrazione del virus. In contemporanea era stato trasferito all’ospedale di Baggiovara, nel modenese, sempre ricoverato in terapia intensiva.

Con il passare del tempo il suo organismo non è riuscito più a reggere i punti deboli lasciati dal virus, il ragazzo è deceduto nelle scorse ore dopo 90 giorni di terapia intensiva. Con la sua morte, Mario rappresenta la vittima più giovane mai registrata fin ora in Italia per via del Covid.

A rendere il tutto ancora più surreale, e allo stesso tempo ancora più difficile da accettare, è l’assenza di malattie o patologie represse. Mario non aveva alcun problema di salute eppure, seppur con un corpo sano e forte, non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid.

A stringersi al dolore dei genitori di Mario sono stati il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini che hanno dichiarato pubblicamente il loro rammarico.

“Di fronte a un dolore che è difficile anche solo poter immaginare, esprimiamo la più sentita vicinanza ai genitori e alla famiglia, cui ci stringiamo. A loro e alla memoria del giovane va il pensiero commosso di tutta la comunità regionale”.