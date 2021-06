Le condizioni di Mara Venier: la situazione a Domenica In

Preoccupano le condizioni di Mara Venier: dopo più di un incidente avuto quest’anno, tra cui il più recente al viso, la conduttrice parla della situazione a Domenica In.

Mara Venier, la celebre signora della domenica, continua a far preoccupare i suoi fan. Le sue condizioni non migliorano e l’anno vissuto dalla conduttrice, sembra non concludersi nel migliore dei modi. Ma cosa succederà a Domenica In? Ci sarà qualcun altro a sostituire la Mara nazionale? In un periodo in cui ci sono diversi cambiamenti in Mediaset e programmi cancellati, anche la situazione in Rai appare difficile.

La conduttrice tv veneziana era “tornata a lavoro”, imperterrita anche quando si era nuovamente rotta un piede, ma ad oggi, le sue condizioni sono peggiorate. Mara Venier tornerà al timone di Domenica In? A far luce sul giallo televisivo è proprio lei, la “zia” nazionale che su Instagram ha mostrato pubblicamente, le fasi della sua ultima odissea.

Mara Venier: è giallo sulle sue condizioni. Tornerà alla guida di Domenica In?

Pensate di aver programmato un intervento dal vostro dentista di fiducia e che, da una semplice operazione di routine, la situazione precipiti. È quello che è successo a Mara Venier: la nota conduttrice aveva stabilito di operarsi per un impianto ai denti. Una volta entrata nello studio medico, però, avviene il dramma e Mara si ritrova ad essere ricoverata. Ora le sue condizioni non sono ancora promettenti.

Lo aveva comunicato lei stessa sul suo profilo Instagram: entrata per un impianto di routine, ne è uscita dopo ore con un grave problema al volto. I fan di Mara Venier apprendono del suo dramma, rimanendo col fiato sospeso anche per la situazione a Domenica In. Cosa succederà al noto programma della domenica e ai suoi ospiti? Mara fa chiarezza.

Con un atto di incredibile coraggio, la conduttrice ha mostrato al web le immagini del suo ricovero. Ricordiamo che Mara Venier ha subito una paresi facciale a seguito di un intervento da un dentista. Nonostante la perdita di sensibilità al volto, situazione che per il momento non accenna a migliorare, la “zia” nazionale ha confermato che tornerà a Domenica In. Intenzionata a terminare la stagione, Mara è pronta a tornare in tv e a far compagnia, come succede ormai da molti anni, ai telespettatori italiani.