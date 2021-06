Bufera su Alberto Matano: lite con una nota collega

Il celebre giornalista Rai Alberto Matano finisce nell’occhio del ciclone. I due sarebbero finiti ai ferri corti

Nei corridoi Rai non si parla d’altro. I due colleghi pare abbiano avuto un incontro-scontro molto acceso per dei servizi andati in onda.

Alberto Matano, giornalista al timone de La Vita in Diretta, programma dal ritrovato successo di pubblico, negli ultimi tempi ha spesso dedicato ampio spazio ai casi più noti di cronca nera.

Uno tra tutti, il caso della piccola Denise Pipitone, ritornato agli onori della cronaca in seguito alle notizie trapelate negli ultimi mesi.

Un’attenzione che pare aver fatto storcere il naso alla celebre giornalista, che non ha mancato di farglielo notare appena ne ha avuto l’occasione, così dicono.

Entrambi i loro programmi, difatti, si occupano attivamente della vicenda, spesso condividendone i protagonisti e lanciando scoop clamorosi.

Federica Sciarelli e Matano: la verità del giornalista

In una lunga intervista al settimanale Chi, il bel calabrese ha parlato anche di questo, spiegando come sono andate le cose.

Secondo i rumors, la conduttrice di Chi l’ha Visto non sarebbe affatto felice dell’attenzione data al caso della piccina di Mazara del Vallo da parte della trasmissione di Rai Uno.

Anzi, sarebbe giunta addirittura al punto di accusare Matano di voler spettacolarizzare la vicenda di Denise.

Sulle pagine del rotocalco però, il giornalista ha smentito categoricamente questi pettegolezzi, spiegando che lui e la Sciarelli “ci parliamo spesso e tra noi c’è un rapporto di profonda stima e rispetto”.

Ha inoltre aggiunto che da quando conduce il programma su di lui ne ha lette di ogni, e ormai ha imparato a farsi scivolare addosso tutto.

Ha quindi proseguito confermando la sua presenza per la nuova stagione televisiva sempre a La Vita in Diretta e affermando di voler proseguire sulla stessa strada: “A settembre continueremo con questa narrazione asciutta e fedele alla realtà”.

Infine, alla domanda su cosa ne pensasse della sua diretta avversaria Barbara D’Urso, Alberto Matano ha sfoderato tutta la sua diplomazia: “Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante, ma senza alcun dubbio molto distante dalla mia”.