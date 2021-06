Alena Seredova, la confessione su Buffon: “Ecco come l’ho saputo”

Alena Seredova, la confessione dopo anni sul tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico: “Chi me l’ha detto? L’ho saputo alla radio”.

Finalmente dopo anni, Alena Seredova riesce a parlare del suo divorzio con Gigi Buffon.

All’epoca la modella e il noto calciatore formavano una fra le coppie più belle nel mondo dello showbiz. Lei amatissima dal pubblico italiano, lui fra i calciatori più in vista, sembravano innamorati e felici. A unirli i due figli, Louis Thomas e David Lee, e le romantiche nozze celebrate a Praga nel 2011.

Poi il gossip su un possibile tradimento, tre anni dopo il matrimonio, e un addio doloroso.

Alena non ha mai nascosto quanto sia stato difficile affrontare la situazione, quando scoprì il bacio fra Buffon e la D’Amico che confermava la relazione. Sconvolta, in quel periodo l’attrice e modella scelse la via del silenzio, proteggendo i figli e affrontando con forza e dignità il dolore.

Solo con il tempo è riuscita a parlare dell’ accaduto. “Chi mi ha detto della loro relazione?” aveva confessato di recente, “L’ho sentito alla radio. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”.

Alena Seredova: “Famiglia allargata? è contro la mia natura”

E se nel corso degli anni i rapporti con Buffon sono migliorati, ma la Seredova non si è mai riconciliata con Ilaria D’Amico.

Il calciatore e la giornalista hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia, mentre Alena ha ritrovato l’amore con Alessandro Nasi da cui ha avuto la figlia Vivienne Charlotte.

Alena Seredova però non è riuscita a dimenticare il dolore per il tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico e su Instagram dice la sua sulla famiglia allargata. Schietta e determinata, Alena non si è mai tirata indietro di fronte alle domande riguardo la sua vita privata e il periodo difficilissimo vissuto durante il divorzio dal calciatore.

Di fronte a un fan che su Instagram le chiedeva se ci fosse la possibilità di vederla insieme all’ex marito, la Seredova è stata molto chiara. “Famiglia allargata? È proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente”, ha chiarito. “Lo so, sono dura”.

Già in passato la modella aveva spiegato di non concepire un’idea di famiglia allargata, aprendo la possibilità a incontri con Buffon e la D’Amico.