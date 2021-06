Cristina D’Avena esplosiva: la foto in bikini fa impazzire i fan

Cristina D’Avena infiamma la rete postando uno scatto sexy dalla Liguria in versione pin up. Esplosiva a 56 anni, il web impazzisce.

Cristina D’Avena è “la voce” italiana per eccellenza delle sigle dei cartoni animati più famosi che hanno accompagnato generazioni. 56 anni, la cantautrice bolognese è amata e seguita non solo dai bambini.

La cantante di “Kiss Me Licia” si dichiara serena e anche la sua vita sentimentale è molto appagante. Legata da tanti anni con Massimo Palma, titolare e presidente di una società di spettacolo, la D’Avena è più innamorata che mai. “Da tempo ho una persona accanto a me. Si chiama Massimo ed è un compagno meraviglioso che mi ama e mi ascolta”, aveva rivelato nel 2018 al settimanale “Intimità”.

L’artista è molto seguita anche sui social, dove conta 452mila follower, che si sono ormai abituati al nuovo lato sexy della loro beniamina.

Negli ultimi mesi infatti la D’Avena ha regalato loro immagini più che eloquenti che evidenziano le sue curve bollenti.

Ed è sempre boom di like e di apprezzamenti.

Cristina D’Avena, lo scatto sexy su Instagram

Più gli anni passano e più Cristina D’Avena “scopre” il suo sex appeal e la sua irresistibile sensualità. La cantante ha nuovamente infiammato la rete condividendo recentemente uno scatto super sexy dalla Liguria in cui sfoggia il suo generoso décolleté in bikini.

Prova costume superata quindi per la cantante che ha voglia di mettere in mostra tutta la sua straordinaria bellezza. Il bikini non lascia spazio alla fantasia: il fisico è tonico e la scollatura esplosiva lascia tutti a bocca aperta, accompagnata dal sorriso contagioso.

Non è la prima volta che la D’Avena fa impazzire il web con una sua foto sui social, solo qualche tempo fa aveva scatenato persino una polemica che l’aveva costretta a intervenire da Barbara D’Urso per spiegare la sua posizione e chiarire di poter fare quello che vuole con il suo corpo.