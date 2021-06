Nuovo palinsesto Rai tra conferme e rinunce. Liorni superstar

Iniziano a trapelare le nuove indiscrezioni sull’autunno in casa Rai. Una promozione per Marco Liorni e un addio inaspettato

Dopo la riconferma, praticamente scontata, di Alberto Matano a La Vita in Diretta e quella certa di Mara Venier con Domenica In, arrivano altre indiscrezioni sul nuovo palinsesto di Viale Mazzini.

A quanto riferisce il sempre informatissimo Davide Maggio, Italia Sì risulterebbe non solo confermata ma raddoppierebbe l’orario di messa in onda. Risulterebbero quindi smentite le voci che lo volevano addirittura dimezzato.

Il programma di Marco Liorni andrà in onda, secondo il sito, dalle 14 alle 16.40, naturalmente su Rai 1, una sorta di promozione per il conduttore tv.

Il sabato pomeriggio dell’ammiraglia Rai proseguirà quindi con Linea Blu e Linea Bianca per poi dare spazio a Sua Immagine della Bianchetti, a partire dalle 18.

Inizialmente si era parlato di un taglio d’orario per il programma in modo da dare spazio a un contenitore di infotainment: queste voci smentiscono il progetto.

Avanti Liorni, no a Caterina Balivo

Il programma sarebbe dovuto essere infatti affidato alla presentatrice napoletana, di ritorno dalla lunga pausa presa dopo Vieni con Me ancora un anno fa.

L’dea pare però essere stata accantonata, nessuno spazio alla Balivo per il prossimo anno. Voci di corridoio e lo stesso Davide Maggio insinuano però che dietro questa scelta possa esserci lo zampino del potentissimo agente Lucio Presta.

Quest’ultimo è difatti il manager di Marco Liorni e avrebbe fatto di tutto per spingere e promuovere l’immagine e la carriera del conduttore e autore romano.

In passato agente anche di Caterina, pare che i rapporti tra i due si siano conclusi in malo modo e il marito di Paola Perego abbia posto il veto, anche perchè la Balivo avrebbe in qualche modo tolto spazio nella programmazione al suo assistito.

Non tutti sono d’accordo con questa ipotesi, visto e considerato che pare sia pronto un programma mattutino proprio per la Perego e Simona Ventura, non certo in una fascia dal grande appeal per lo share.