Ecco quando finirà il mondo, la data stimata dagli scienziati

Ecco quando finirà il mondo, la data stimata e le possibili cause emerse dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience.

Secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, portato a termine dagli scienziati della Toho University di Funabashi, in Giappone, e del Georgia Institute of Technoly di Atlanta, la Terra potrebbe scomparire a causa della mancanza di ossigeno. Nello studio, sono stati analizzati a fondo tutti i parametri climatici, geologici e biologici della Terra per prevedere come cambieranno le condizioni atmosferiche sul pianeta nei prossimi millenni.

Quello che è emerso è che tra un miliardo di anni i livelli dell’ossigeno potrebbero calare incredibilmente, fino a raggiungere una quantità quasi un milione di volte inferiore rispetto a quelle attuali.

“L’ossigeno è un gas fondamentale per gli organismi aerobici grandi e complessi, come gli esseri viventi”, spiega Kazumi Ozaki dell’Università di Funabashi, “all’inizio della storia del nostro pianeta, prima del grande evento di ossidazione, avvenuto circa 2,4 miliardi di anni fa, i livelli di ossigeno erano molto bassi, e in futuro remoto queste condizioni potrebbero verificarsi nuovamente”.

Anche l’esperto del Georgia Institute of Technology di Atlanta, Chris Reinhard, ha affermato: “Abbiamo scoperto che l’abbondanza di ossigeno in atmosfera potrebbe non essere una caratteristica permanente del nostro pianeta. Questo perché il Sole, invecchiando, tenderà a diventare più caldo e a rilasciare più energia, il che provocherà una diminuzione della quantità di anidride carbonica”.

Ecco quando finirà il mondo, il Sole si trasformerà in una gigante rossa

Quindi la fine del mondo, che così tante volte è stata persino predetta, non sarà una terza guerra mondiale catastrofica o il sabotaggio che l’uomo sta mettendo in atto con i cambiamenti climatici e ambientali o un asteroide enorme, come spesso si vede nei film di fantascienza.

Dopo che i livelli di ossigeno si abbasseranno rendendo impossibile la vita sulla Terra il Sole invecchiando e scaldandosi si trasformerà in una gigante rossa, a quel punto la Terra verrà inghiottita e fusa.

Man mano che il combustibile termonucleare del Sole, l’idrogeno, si esaurisce nel suo nucleo, l’involucro esterno della nostra stella inizierà ad espandersi.

A quanto pare questo accadrà sicuramente, anche se l’attesa è bella lunga: circa 7,59 miliardi di anni.