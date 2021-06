I cibi dell’estate 2021: quali sono i più amati dagli italiani

Cibi dell’estate: scopriamo quali saranno gli ingredienti estivi più amati dagli italiani nella stagione che è appena iniziata.

La bella stagione ha preso il via da pochi giorni, e con essa anche la voglia di freschezza e leggerezza. Anche quando si è a tavola. Con l’arrivo del caldo estivo e l’innalzamento graduale delle temperature, la voglia di gustare piatti semplici e meno elaborati prende il sopravvento.

Soprattutto per chi ama trascorrere lunghe giornate al mare, la soluzione è scegliere cibi freddi e pratici da portare in spiaggia. Tra le varie opzioni, gli italiani sembrano preferire la frutta fresca di stagione e le “insalatone”. Via libera quindi alle macedonie ed ai secondi piatti freddi.

Ma c’è anche chi preferisce puntare sul gelato. Con l’arrivo del grande caldo, infatti, ha preso ufficialmente il via la stagione del “cono”. Alla frutta o alle creme, il gelato rappresenta un pasto completo. E resta l’alimento estivo più amato dagli italiani.

Estate 2021: cosa mangeranno di più gli italiani

Con l’inizio della bella stagione, gli italiani si preparano a gustare nuove pietanze che saranno i trend dell’estate 2021. A rendere note le preferenze enogastronomiche dei prossimi mesi è un sondaggio realizzato da “TheFork” tra i suoi utenti.

Secondo l’analisi della piattaforma online di ristoranti, tra gli ingredienti più gettonati di quest’estate non c’è solo il gelato. Ampio spazio sarà dedicato alla frutta: la più richiesta sarà l’anguria, seguita da albicocche e pesche.

Il pesce resterà l’alimento più ricercato sulle tavole degli italiani. Uno dei piatti che segnerà l’estate 2021 sarà il sushi rivisitato. Ma ampio consenso avranno anche gli scampi e le vongole veraci.

Sulla tipologia di ristorante preferita dagli italiani nei prossimi mesi, la scelta ricade su quelli con specialità di pesce. Si punterà principalmente su piatti a base di mare: fritture, crudi, grigliate miste, insalate di mare e crostacei.

L’evergreen resta, però, la pizza. L’alimento che fa felici tutti, il piatto a cui non si riesce mai a rinunciare.