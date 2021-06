Alzheimer, dimentica la moglie e le chiede di sposarlo di nuovo

È una storia d’amore lunga più di vent’anni, quella tra Peter e Lisa, sposati da 10 e rinnovato le promesse di matrimonio per la seconda volta.

A rendere particolare questa vicenda è lo stato di salute dell’uomo e neo sposo, Peter, da tre anni con l’Alzheimer e demenza precoce. La diagnosi effettuata anni fa ha portato Peter a dimenticare alcune cose della sua vita, tra cui l’essere sposato con Lisa.

Il 56enne credeva infatti che la moglie, 54enne, fosse una badante che lo accudiva giorno e notte. Un giorno, mentre guardava la tv ha assistito a una scena di un matrimonio e ha chiesto a Lisa di sposarlo. La donna, a sua volta, non ha potuto che rispondere sì, e coronare nuovamente il loro sogno d’amore attraverso lo scambio di nuove promesse.

Anche se il giorno dopo Peter non ricordava nulla dell’accaduto, Lisa ha deciso di continuare progettando tutta la cerimonia nei minimi dettagli, compresi i vestiti e l’organizzazione dei festeggiamenti vari.

I preparativi del matrimonio

Ad aiutarla nei preparativi è stata sua figlia Sarah, che di lavoro è una wedding planner. La ragazza ha dichiarato che il suo patrigno l’ha sempre sostenuta e sua madre è la sua migliore amica, quindi non avrebbe avuto onore più grande di questo.

Nel giro di poche settimane Sarah ha contattato tutti i collaboratori e fornitori che hanno offerto i loro servizi gratuitamente, permettendo a Peter e Lisa di sposarsi per la seconda volta dopo 10 lunghi anni. Il matrimonio si è celebrato il 26 aprile 2021 con la testimonianza di amici e parenti che hanno assistito al trionfo del loro amore.

“Quando ho scoperto della malattia è stato devastante, ma ho fatto del mio meglio per rimanere positiva e vivere alla giornata. Non voglio avere rimpianti” afferma Lisa. A celebrare il matrimonio è stata la dottoressa che segue Peter, la donna ha dichiarato soddisfatta: “È stato semplicemente magico, una fiaba. Non vedevo Peter così felice da molto tempo”.