Fabio Rovazzi, in arrivo il brano in collaborazione con Eros Ramazzotti

Dopo un grande silenzio durato due anni, Fabio Rovazzi torna sulla scena musicale annunciando il suo singolo con Eros Ramazzotti, La mia felicità.

Lo youtuber milanese non poteva scegliere un titolo migliore per tornare alla ribalta dopo una lunga pausa.

La figlia di Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora, è rimasta molto sorpresa da questa collaborazione, condividendo su Instagram il suo stupore con una stories.

Sempre attraverso i social, è stato lo stesso Fabio Piccolrovazzi, in arte Rovazzi, a rendere pubblica quindi ufficiale la collaborazione con il cantautore romano, svelando la copertina del brano e commentando: “Dopo due anni sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica”.

La risposta di Eros non si è fatta attendere troppo. infatti anche il cantante di Strada facendo ha pubblicato su Instagram la cover del brano, definendo il suo nuovo partner un “genio della felicità”.

Il brano La mia felicità uscirà il 25 giugno e già si preannuncia come il tormentone dell’estate, proprio come successe nel 2016 per Andiamo a comandare, sempre targato Rovazzi. L’estate 2021 si preannuncia quindi la stagione dei tormentoni perché al brano La mia felicità farà concorrenza non solo Zitti e buoni dei Maneskin ma anche Mille, canzone che ha riunito un trio molto particolare composto da Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez.

Aurora pazza per la partnership Fabio Rovazzi-Ramazzotti

Aurora si è mostrata molto entusiasta da questa partnership, reagendo al post di suo padre e di Fabio con “Eddajeeeeeee” e mostrando una stories con una delle sue solite facce simpatiche e buffe. Anche altri artisti si sono complimentati con i due, primo fra tutti Gianni Morandi che ha commentato “Dopo l’allegria arriva la felicità!”.

Ramazzotti e Rovazzi non si sono incontrati per la prima volta per il brano La mia felicità. Infatti si erano già conosciuti professionalmente nel 2018 per il video Faccio quello che voglio, diretto dallo stesso Rovazzi. Il videoclip è un vero e proprio cortometraggio di circa nove minuti in cui, oltre a Ramazzotti compaiono molti artisti e vip come Gianni Morandi, Carlo Cracco, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Al Bano, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta.