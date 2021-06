Rischio estinzione, l’annuncio dell’Onu che preoccupa

Una nuova scoperta dell’Onu sul rischio estinzione sta destando preoccupazione nel Mondo. Vediamo cosa ha annunciato.

La vita sulla Terra sarebbe in pericolo: è quanto annunciato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. La nuova scoperta dell’organo internazionale preoccupa i Paesi di tutto il Mondo. Ma qual’è la causa che ha suscitato l’allarme?

Secondo gli esperti, l’umanità sarebbe a rischio estinzione: la vita sulla Terra può evolversi ma il pericolo riguarda quella umana. “Bisogna agire subito”. La causa di tutto ciò sarebbe da ricercare nel surriscaldamento globale.

Un riscaldamento al di sopra della soglia fissata dall’accordo di Parigi sul clima avrebbe “impatti irreversibili sui sistemi umani”. Il timore è che milioni di persone dovranno affrontare “ondate di caldo estremo”. A ciò si aggiunge il rischio di essere minacciate dalla fame. E’ quanto afferma il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico dell’Onu.

Il surriscaldamento globale mette a rischio l’umanità

Sono molteplici le spiegazioni che hanno condotto l’Organizzazione delle Nazioni Unite alla conclusione che l’umanità sarebbe a rischio estinzione. Le cause principali sarebbero da ricercare nella carenza d’acqua, nella malnutrizione e con esse l’estinzione delle specie.

Tutti fattori determinanti che contribuiscono alla trasformazione della vita sulla Terra a causa del cambiamento climatico. Gli impatti devastanti del riscaldamento globale sulla natura e sull’umanità saranno dominanti entro il 2050.

“La vita sulla Terra può riprendersi dai grandi cambiamenti climatici evolvendosi in nuove specie. Ma non sarà lo stesso per l’umanità. Bisognerà agire subito”. E’ l’invito dell’Onu rivolto alle forze politiche affinchè valutino in modo ponderato le proprie scelte.

Fine del Mondo annunciata? Stando a quanto avevano annunciato i Maya, la fine del mondo sarebbe dovuta arrivare il 21 dicembre 2012. Ma è chiaro che si è trattato di un’erronea profezia. Quale sarebbe la data esatta? Pare sia stimata in una fascia compresa tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2021.