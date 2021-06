Elettra Lamborghini ha lasciato tutti a bocca aperta condividendo una fotografia da urlo su Instagram in cui non indossa nulla.

Elettra Lamborghini sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista professionale. La nota ereditiera, infatti, è tornata prepotentemente sulla scena della musica italiana con brani che stanno subito diventando tormentoni. Lo scorso 4 giugno, ad esempio, è uscita ‘Pistolero’: la canzone è un hit assoluta e sta monopolizzando la radio.

Elettra ha deciso anche di rilassarsi in questo mese di giugno trascorrendo una bellissima vacanza a Mykonos insieme a Ludovica Pagani. Tra tramonti incredibili e paesaggi meravigliosi, la nativa di Bologna ha postato scatti decisamente intriganti. Quest’oggi, invece, la classe 1994 ha davvero esagerato: poco fa è apparsa sul suo profilo una foto in cui è praticamente nuda.

Elettra Lamborghini, scatto illegale: davanzale al vento

Elettra sa come stupire il popolo del web e condivide spesso contenuti altamente bollenti e/o provocanti. La foto di oggi sta letteralmente rimbalzando sugli schemi degli smartphone degli utenti.

La Lamborghini ha voluto catturare l’interesse dei suoi followers e ha postato una foto in cui non indossa né maglietta né reggiseno. Le sue forme atomiche sono in bella mostra e sono letteralmente al vento. Per non incorrere in censura, la cantante le copre (abbastanza leggermente) con le sue manine. Se nel corso delle vacanze aveva deliziato la platea con costumini sexy, questa volta la bella Elettra ha deciso di non coprirsi per nulla. Il post, in poco meno di mezz’ora, ha conquistato 194mila cuoricini e più di 1200 commenti. Inutile dire che gli utenti si stanno scatenando sotto al contenuto.

“ORA CHE HO LA VOSTRA ATTENZIONE questo post é solo per ricordarvi che stasera a mezzanotte esce il mio EP “TWERKING BEACH. Pronti a ballare?”, ha scritto nella didascalia sia in lingua italiana che in quella inglese.