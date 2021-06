Charlene di Monaco ha lasciato Alberto? Il messaggio gelido su Instagram

Il gossip non lascia la presa su Charlene di Monaco. La principessa, definita la più triste di tutte, è in Sudafrica da marzo. Che abbia lasciato Alberto?

Sono ormai mesi che Charlene di Monaco ha lasciato il reame francese per il Sudafrica. Per l’esattezza, la principessa si trova nella sua nazione d’origine da marzo, lasciando marito e figli in Francia. Ma cosa sta succedendo all’erede di Grace Kelly? Che il tanto chiacchierato divorzio si stia realmente concretizzando? Intanto, nel giorno dell’anniversario di matrimonio dei due principi, arriva il messaggio gelido della Wittstock.

Dov’è Charlene di Monaco e soprattutto, quando tornerà a casa? Ecco la domanda che è sulla bocca di tutti. Non è un mistero che le nozze tra la nuotatrice sudafricana e l’ex scapolo reale Alberto, siano state molto difficili. A partire dalle numerose fughe della donna, prima del matrimonio e dopo. La principessa è stata puntualmente “riacciuffata” ma il suo pianto a dirotto il giorno del matrimonio, ha lasciato sudditi e telespettatori di tutto il mondo, abbastanza interdetti. E ora? Che abbia lasciato il marito?

Charlene di Monaco scappata da mesi in Sudafrica: “la situazione è seria”

Charlene di Monaco è in Sudafrica, sua nazione natale, da marzo e non è ancora tornata in Francia. Ad occuparsi dei suoi due bambini rimane il marito Alberto, costretto a presenziare da solo ad alcune importanti cerimonie del principato. Non ultima la festa di San Giovanni lo scorso 23 giugno, evento ufficiale che ha sempre visto (e richiesto) la presenza dei principi. Ma quest’anno la principessa consorte non c’è e un suo messaggio gelido appare sul suo profilo Instagram.

Ma cosa è andata a fare Charlene di Monaco in Sudafrica? E perché ha lasciato a casa il marito, ma soprattutto i suoi amati figli, Jacques e Gabriella? La versione ufficiale dice che la principessa è nella sua terra d’origine per seguire da vicino un’associazione impegnata nella lotta al bracconaggio. L’ex nuotatrice si batte da anni per la tutela dei rinoceronti e così ha garantito la sua presenza in campo, per così dire.

A seguito però di un’infezione contratta, Charlene di Monaco è stata addirittura operata e in accordo con l’equipe medica, ha comunicato che le sue condizioni sono ancora serie.

Per il momento quindi non può tornare a casa e non si hanno notizie certe su una data di rimpatrio. Intanto, un messaggio gelido compare sul suo profilo Instagram. È il suo anniversario di nozze con Alberto e la principessa consorte si limita a un secco, “happy anniversary Albert” inviando invece un cuore agli adorati figli. Aria di divorzio?