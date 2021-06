Il gossip dell’estate non si placa: occhi puntati su Maddalena Corvaglia

Dopo le smentite dei giorni scorsi, i rumors sulla Corvaglia e l’imprenditore continuano irrefrenabili. I nuovi sviluppi

Dopo lo scoop lanciato ancora settimana scorsa da Novella 2000 e Lapresse e la successiva smentita della diretta interessata, le voci, se possibile, sono addirittura aumentate.

Stando a quanto riferito dal settimanale e dal sito d’informazione, l’ex velina e Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere, sarebbero una coppia.

Secondo i bene informati i due, che si conoscono da tempo, avrebbero iniziato a vedersi sotto una luce diversa e avrebbero già passato un romantico weekend in quel di Portofino, facendo visita a Piersilvio e famiglia in quel del Castello di Paraggi.

Circostanza questa negata con ironia da Maddalena Corvaglia nei giorni successivi: “Ciao ragazzi! Ho letto che sarei fidanzata. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà ,voi sarete i primi con cui lo condividerò”, ha scritto infatti su i suoi social.

Corvaglia e Berlusconi, parlano gli amici

Ora, dalle pagine del settimanale Oggi, a prendere la parola sono le persone più vicine alla showgirl, che buttano acqua sul fuoco del pettegolezzo.

Secondo quanto raccontato da loro, ciò che legherebbe la bella pugliese alla dinastia Berlusconi sarebbe in realtà il profondo affetto tra lei e Matilde, moglie del figlio di Berlusconi, Davide.

“Sono come sorelle e lei considera da sempre la famiglia di Paolo Berlusconi quasi come la sua seconda famiglia”, dicono, arrivando al punto di ipotizzare che la donna, orfana del papà, possa trovare in Paolo proprio una figura paterna, altro che amante. Ipotesi confermata anche da Luna Berlusconi che la definisce null’altro che una cara amica.

Eppure, nonostante tutto, il tarlo del dubbio si insinua e non va via: “Se anche l’amicizia con Berlusconi si fosse trasformata in qualcosa di più, pare che Maddalena dovrebbe prima affrontare una trafila legale con l’ex marito per parlarne”.

Insomma, il gossip dell’estate 2021 sembra tutt’altro che sopito ma più vivo che mai, in attesa di ulteriori colpi di scena.