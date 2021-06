L’ex tronista Sabrina Ghio: “Ho tanta paura, incrociate le dita”

La giovane donna ha lanciato un appello tramite il suo profilo Instagram diretta a tutti i suoi fan. Sabrina Ghio spaventata chiede il loro supporto

E’ terrorizzata, Sabrina, e si percepisce. La giovane romana tramite una storia su Instagram chiede ai suoi follower di farle sentire la loro vicinanza in questo momento difficile e delicato per lei.

Un rapporto, quello che la lega a Maria De Filippi, pressochè indissolubile: la Ghio muove i primi passi nel mondo dello spettacolo ad Amici, durante l’edizione del 2003. Arriva fino in fondo, arrendendosi solo davanti a Leon Cino, il ballerino vincitore.

Non finisce qui, visto che la conduttrice la richiama nel 2017, invitandola a partecipare come tronista al famoso dating show Uomini e Donne, dopo la fine del suo matrimonio con Federico, dal quale ha avuto la splendida Penelope.

Non le è andata molto bene, venendo rifiutata dal corteggiatore scelto, Nicolò Raniolo. Poco male, si è poco dopo fidanzata con Carlo Negri, col quale sta tuttora.

Da allora della ragazza si sono un po’ perse le tracce, anche se lei continua ad essere attivissima sui social in qualità di influencer, sono quasi 800.000 i suoi devoti seguaci.

Tra scatti in località meravigliose e immagini sorridenti, sembra che la vita sia tutta in discesa per la donna. E invece, come da lei spiegato, a quanto pare no.

Sabrina Ghio ricoverata lancia un messaggio ai suoi follower

In una lunga storia su Instagram, la Ghio ha infatti manifestato la sua preoccupazione dal letto d’ospedale in cui si trova.

Come spiegato da lei stessa, si trova nella struttura sanitaria in attesa di essere operata. L’ex tronista non specifica di quale problema di salute si tratti, ma da quanto scrive è molto preoccupata e non lo nasconde: “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata con la paura nelle vene e le dita incrociate, sperando che vada tutto bene!”.

Infine lancia un messaggio a non fermarsi alle apparenze, perchè non è tutto oro quel che luccica: “Dietro una foto in costume sorridente e apparentemente spensierata si nasconde un mondo che voi non conoscete”.