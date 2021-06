Tragedia in mare: muoiono un anziano e il suo soccorritore

L’estate inizia purtroppo con una nuova tragedia in mare: morti un anziano e il suo soccorritore. I dettagli del dramma.

Aspettare con trepidazione le ferie per godersi il meritato relax estivo e trovare invece la morte. È successo in Italia e parliamo dell’ennesima tragedia in mare. Un anziano si è sentito male già a pochi metri dalla riva. Veniva da Milano, sua città d’adozione, e tornava per godersi le vacanze in spiaggia. Il malcapitato bagnante muore annegato, ma il dramma non finisce.

Nella tragedia in mare che è avvenuta ieri, non è morto solo un anziano, ma anche il suo soccorritore. I due si conoscevano e abitavano a soli 50 metri di distanza. Il secondo uomo ha notato subito che ci fosse un’emergenza in corso e vedendo l’amico in gravi difficoltà, ha cercato di salvarlo. Purtroppo, sono morti entrambi e le cause del decesso del soccorritore sono agghiaccianti.

Tragedia in mare: muore un anziano annegato e il suo soccorritore. È successo qui

87 e 72 anni, queste le età dei due bagnanti morti in spiaggia nella tragedia in mare di ieri. L’anziano di 87 anni si chiamava Roberto Mudu ed era originario di Pula. Lombardo d’adozione, abitava a Milano ormai da tanti anni, ma amava ritornare nel suo Sud ogni estate per godersi le vacanze. Era atterrato proprio ieri mattina e ha deciso subito di recarsi in spiaggia, ma lì, il dramma.

Nella tragedia in mare che lo ha coinvolto, perde la vita anche un suo amico, Gianni Fanais di 72 anni. I due si conoscevano bene, abitando tra l’altro, a soli 50 metri di distanza. Quando Roberto Mudu è arrivato in spiaggia, si è sentito male subito, già a pochi metri dalla riva. A notare il suo malore, il suo amico Gianni che si è precipitato a tirarlo fuori dall’acqua.

Fanais ha iniziato anche a prestare i primi soccorsi all’anziano, praticandogli il massaggio cardiaco. Ma la tragedia in mare ha reclamato due cuori invece di uno. Gianni Fanais muore quasi nello stesso momento in cui il suo amico, l’87enne Roberto Mudu spirava. Forse complici lo spavento e lo sforzo fisico, il 72enne è stato colto da infarto ed è morto sul colpo. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi del Pronto Intervento di Cagliari.