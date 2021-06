La città più pericolosa al mondo: ecco dove c’è il record di omicidi

Qual è la città più pericolosa al mondo? Esiste un luogo sulla Terra che detiene un triste primato: ecco dove si registra il più alto record di omicidi.

Siamo ormai nel pieno dell’estate e magari stiamo pensando di pianificare il prossimo viaggio. Tra l’altro, in Italia da oggi non ci sarà più obbligo di mascherine all’esterno e si potrà iniziare a spostarsi più agevolmente. Ma dove andare allora per godersi le meritate vacanze? Come “respirare” nuovamente dopo questo periodo interminabile di pandemia? Non certo nella città più pericolosa al mondo!

Proprio così: esiste un luogo sulla Terra che detiene il record più nero di tutti. Stiamo parlando del primato di omicidi. Nella città più pericolosa al mondo, i livelli di criminalità continuano ad essere estremamente elevati. Ogni anno vengono stilate infatti delle classifiche, in base agli episodi di atti criminali che vengono registrati. I dati sono davvero agghiaccianti.

La città più pericolosa al mondo con il maggior record di omicidi: ecco dove si trova

Il mare, la spiaggia e potersi crogiolarsi al sole senza pensieri. Sarebbe bello poterlo fare dappertutto, eppure occorre fare seriamente attenzione alla criminalità. E la città più pericolosa al mondo, di cui vi parleremo, è il chiaro esempio di come un paradiso terrestre possa nascondere in sé delle gravi problematiche.

Registrare un primato nero come quello degli omicidi non è sicuramente un record di cui potersi vantare. È ciò che riguarda una città che, quest’anno, ha fatto schizzare i dati delle classifiche mondiali. Dati che purtroppo, sono all’opposto del Global Index Peace, l’Indice della Pace Globale, appunto. Secondo questo metro di misura, vengono comunicati i nomi dei luoghi più pacifici sulla Terra.

Ma ora, rullo di tamburi: stiamo per rivelarvi qual è la città più pericolosa al mondo. Parliamo dell’assolata San Salvador, nello stato di El Salvador. Un paradiso sudamericano che ha raggiunto però i 137 omicidi ogni 100.000 persone. Un vero e proprio record nero per una città che porta il suo nome in onore di Gesù Cristo. Sfortunatamente il livello di criminalità a San Salvador rimane molto alto e ciò scoraggia, inevitabilmente, il turismo o altri progetti di vita. Come per esempio quello di un trasferimento.