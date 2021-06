Covid 19, come prendere il sole in sicurezza dopo il vaccino

Dopo la vaccinazione è possibile andare in spiaggia ad abbronzarsi? Ecco le indicazioni fornite degli esperti

E’ ormai noto che le persone completamente vaccinate non abbiano la sicurezza totale di essere immuni all’infezione da Covid 19. Esiste però una protezione al 100% contro la malattia grave riducendo così i rischi di ospedalizzazione e di morte.

Anche per quanto riguarda la variante Delta Indiana, le due dosi di vaccino forniscono un’altissima protezione. Ora che stanno iniziando le vacanze in molti si chiedono quale comportamento adottare dopo aver fatto il vaccino.

In molti casi i farmaci possono introdurre all’interno dell’organismo molecole chimiche sensibili ai raggi del sole, in grado di causare irritazioni cutanee. L’azione dei vaccini anti Covid non viene però modificata dalla luce solare.

I vaccini contro il Coronavirus autorizzati dall’Agenzia del Farmaco Europea non sono fotosensibili.

Come prendere il sole dopo il vaccino Covid

I vaccini anti Covid 19, sia quelli a mRna che a vettore virale, contengono molecole di origine naturale che non sono sensibili alle radiazioni ultraviolette e non hanno sostanze chimiche.

Se sia possibile andare o no al mare a prendere il sole dopo aver fatto il vaccino dipende da persona a persona, in base alla reazione che può provocare il siero. E’ fatto comune che alcune ore dopo aver fatto il vaccino si manifesti un rossore nel punto dell’iniezione, oppure ci sia una lieve rigonfiamento e dolore al braccio. In alcuni casi entro 48 ore si possono verificare febbre e spossatezza.

Se si manifestano determinati sintomi non bisogna preoccuparsi poiché si tratta di normali reazioni, la risposta immunitaria dipende dalla persona.

Come ricordano gli esperti dell’Istituto dermopatico dell’Immacolata (Idi) di Roma-Ircss, in generale l’esposizione ai raggi solari potrebbe avere effetti sulla pelle, soprattutto in caso di mancato ricorso ad adeguate protezioni e specie se avviene in modo non graduale. Chi, però, è guarito dal Covid e chi si è vaccinato, potrebbe dover ricorrere a maggiori precauzioni. Per esempio dovrebbe aspettare alcune settimane.

Gli esperti sostengono che sia opportuno evitare un’eccessiva esposizione al sole in generale. Evitarla sicuramente nelle ore più calde, utilizzando sempre creme solari ad alta protezione.