Sonia Bruganelli al GF Vip: la reazione di Bonolis e Costanzo

La compagna di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip. Le voci incessanti e le parole del marito e di Costanzo

E’ certamente meno conosciuta dell’illustre coniuge, Paolo Bonolis, ma anche Sonia Bruganelli, casting director ha il suo discreto seguito, soprattutto sui social.

Romana, nata nella capitale il 20 Febbraio 1974, la manager prima di conoscere il marito ha fatto per qualche tempo l’attrice di fotoromanzi. Nel 1997 l’incontro della vita col presentatore, da allora al suo fianco.

Dopo cinque anni di fidanzamento, i due decidono di convolare a nozze nel 2002 e in breve tempo diventano genitori di tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Dal 2005 la donna è proprietaria di un’agenzia di scouting, la SDL che si occupa dei casting per tutti i programmi più importanti di Bonolis. Al riguardo Sonia ha dichiarato: “Paolo lavora meno di me, perché io organizzo tutte le sue trasmissioni”.

Molto attiva su i social network, in particolare Instagram, la romana è stata spesso oggetto di numerose polemiche e critiche feroci degli internauti per il suo stile di vita lussuoso che non manca di mostrare.

Da giorni si rincorrono le voci su una sua partecipazione al Gf Vip in qualità di opinionista e ora sembrano essere confermate proprio da chi le sta più vicino.

Sonia Bruganelli opinionista. Bonolis: “Aspetta che glielo chiedo”

E’ ciò che ha risposto Paolo Bonolis ospite da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri a R101 durante il corso del programma radiofonico Facciamo Finta Che.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Con il suo solito stile scanzonato e allegro, il presentatore a domanda diretta ha risposto: “Ma, sembrerebbe di sì, sento che se ne parla. Ve lo dirà lei semmai. Ma aspetta che glielo chiedo. E’ Maurizio Costanzo, chiede se sarai tu al Gf Vip. Dice “probabilmente”, sta aspettando di firmare il contratto”.

Sono quindi confermate le voci di qualche tempo fa che la volevano in trattativa assieme a Adriana Volpe, ex gieffina di ritorno in Mediaset dopo l’esperienza di Tv8.

La reazione del grande giornalista non si è fatta attendere: “Dille che sono molto contento perché farà delle battute gagliarde”.