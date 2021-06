A pochi mesi dalla conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si vociferano già quali potranno essere i nuovi volti che entreranno in scena nel reality show.

Alla conduzione è stato confermato per la terza edizione consecutiva il giornalista di cronaca rosa Alfonso Signorini ma al suo fianco non ci saranno più Pupo e Antonella Elia. Il cantante ha defilato la proposta per altri impegni artistici nell’ambito musicale. Sulla seconda invece si presume non sia stato rinnovato il contratto di opinionista dopo la lita accesa con Samantha De Grenet.

In soccorso ad Alfonso Signorini dovrebbero arrivare due accompagnatrici di viaggio. Secondo le prime indiscrezioni Adriana Volpe potrebbe essere una delle favorite, sia perché conosce le dinamiche del gioco poiché anche lei è stata in passato una concorrente del Grande Fratello Vip e sia perché il suo programma sulla Rai non sta avendo i riscontri sperati. La Volpe quindi potrebbe optare per un cambio di rotta e dalla Rai trasferirsi alla rete Mediaset.

Ecco il nome più atteso della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Come secondo nome invece è spuntato quello di Stefania Bruganelli, già nelle scorse settimane si ipotizzava la sua presenza nel reality show fino a quando l’altro giorno Signorini ha confermato entrambe le donne nel ruolo di opinioniste. Non tarda ad arrivare il commento ironico di Paolo Bonolis, marito della Bruganelli, che al post di Alfonso Signorini afferma: “E mo’ so ca..i tuoi, Alfonso Signorini!”.

A controbattere c’è stata subito la risposta della Bruganelli, che si difende dal commento del marito dichiara: “Beh, è bello che tu stia imparando ad usare il web a mie spese”.

Questo botta e risposta sembra rincuorare i fan della coppia che fino a qualche giorno fa credevano che Bonolis e la consorte fossero in crisi. Tale notizia era trapelata qualche settimana fa ma nessuno dei due aveva deciso di negare o confermare l’ipotesi dei fan facendo crescere ancora di più quell’alone di mistero sulla coppia.

L’inizio della prossima edizione del Grande Fratello Vip deve ancora essere annunciata ma ci si aspetta un format lungo come quello dell’anno passato con tanti colpi di scena ed eventi ad alto tasso emotivo.