Addio alla mascherina all’aperto, ecco tutte le direttive

Dopo più di un anno di pandemia possiamo dire addio alla mascherina… solo all’aperto.

Da oggi infatti decade in tutta Italia l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, la regola vale solamente per le regioni di colore bianco (che al momento portano tutte lo stesso colore).

Ovviamente non sarà una predisposizione fissa poiché nel momento in cui una regione tornerà ad essere di un colore diverso ritornerà in vigore anche l’utilizzo costante della mascherina, senza alcuna tipologia di concessione.

Allo stesso tempo, seppur nei luoghi aperti, è obbligatorio indossare la mascherina qualora non si riuscisse a rispettare la dovuta distanza di sicurezza o in altri casi in cui si potrebbe creare assembramento. È consigliato quindi continuare a portare la mascherina quando si esce di casa e valutare volta per volta se è necessario utilizzarla o si può camminare liberamente senza, non correndo quindi nessun rischio di contagio.

Dove va portata ancora la mascherina?

La mascherina deve essere portata ancora nei luoghi chiusi come bar e ristoranti, come avviene già da tempo è possibile scoprire naso e bocca solamente una volta raggiunta la postazione dove si può consumare il prodotto acquistato. Lo stesso vale per i luoghi che promuovono l’attività culturale come musei, teatri e cinema. Le postazioni per assistere agli spettacoli nei cinema e teatri resteranno sempre distanziati ma, pur garantendo la corretta distanza, è vietato togliere la mascherina.

Diverso invece è il caso degli spettacoli organizzati all’aperto, se è possibile rispettare il distanziamento sociale indicato allora gli spettatori potranno abbassare la mascherina altrimenti, se la distanza non può essere garantita correttamente – seppur all’aria aperta – tutti i presenti sono obbligati a indossarla per tutta la durata dello spettacolo.

Anche nel caso di centri commerciali e negozi la regola della mascherina resta invariata, lo stesso dicasi per i mezzi pubblici (inclusi nella lista anche mezzi che permettono spostamenti di tratte più lunghe come aerei e treni).

Con questa decisione il Cts – comitato tecnico scientifico affida la responsabilità nelle mani dei singoli cittadini, nella speranza che dopo un anno di restrizioni si possa allentare la presa restando sempre realisti sul rischio e sul pericolo alla quale si va in contro se tali accorgimenti non venissero rispettati.