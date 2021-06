Massimiliano Rosolino è stato male: “Che sofferenza”

Massimiliano Rosolino non è stato bene. Cosa è successo al celebre nuotatore? Scopriamo i dettagli.

Problemi di salute per Massimiliano Rosolino: il campione olimpico ha fatto sapere di non essere stato tanto bene in quest’ultimo periodo. Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi, in cui ricopriva il ruolo di inviato speciale, Rosolino sta tenendo in apprensione i fan, preoccupati per le sue condizioni di salute.

Il celebre nuotatore è tra i personaggi del mondo dello sport più amato dal pubblico e vanta milioni di follower sulle sue pagine social. Massimiliano è da tempo legato alla ballerina Natalia Titova. I due si sono conosciuti a Ballando con le stelle, nel 2006. E da quel momento non si sono lasciati più.

In queste ore l’ex inviato dell’Isola dei Famosi sta tenendo col fiato sospeso i suoi follower, in apprensione dopo la confessione dello stesso nuotatore di non essere affatto in forma. E lo ha dichiarato in un video pubblicato sulla sua pagina social.

Massimiliano Rosolino: problemi dopo il vaccino

Anche per Rosolino è arrivato il turno del vaccino anti Covid – 19. Non è stato un bel momento per lui, dato che ha fatto sapere di non essere stato tanto bene nei giorni successivi.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il marito di Natalia Titova ha ammesso di aver avuto qualche problemino dopo il vaccino: sintomi che non lo hanno fatto dormire bene. Il nuotatore ha infatti confessato nelle Instagram stories di aver avuto i brividi per tutta la notte a causa del vaccino.

Nulla di grave, per fortuna, per il campione olimpico, che ha così tranquillizzato i fan. Rosolino ha poi ammesso che il vaccino sia assolutamente necessario ed ha fatto una confessione:

“Anche in questo momento penso che il buon senso sia il giusto alleato al vaccino. E’ il lasciapassare per il nostro futuro”.