Valentina Persia non ne può più e decide di sfogarsi pubblicamente e fa una rivelazione bomba sul suo profilo Instagram. I dettagli.

Un carico emotivo troppo grande: c’era d’aspettarselo del resto, dopo un’esperienza così al limite come quella che ha di recento portato a termine,Valentina Persia. La celebre comica di La sai l’ultima? e altri fortunati varietà all’insegna della risata, è crollata. Uno sfogo senza precedenti che l’attrice condivide con i suoi fan sul suo profilo Instagram.

Una Valentina Persia in lacrime e stremata dai mesi vissuti all’Isola dei Famosi. Il noto format, condotto quest’anno in Italia da Ilary Blasi, ha vissuto una delle edizioni più criticate di sempre. E qualcuno ha anche affermato che i dati auditel del programma non siano stati molto soddisfacenti. Pensare che il ventaglio di ospiti/naufraghi del 2021 è stato molto vasto e le personalità più diverse hanno fatto davvero scintille sotto il sole dei Caraibi. Ora però, la comica arrivata seconda, non ne può più e sbotta.

Valentina Persia sconvolta: “Ora che l’Isola è finita…” e poi lo sfogo su Instagram

La vita di Valentina Persia non è stata una passeggiata e la comica ha dimostrato di avere sempre un grande coraggio nell’affrontare i drammi che le sono capitati. Primo fra tutti, la malattia: quella stupenda cascata di capelli ricci, drasticamente tagliati e coperti da un foulard. L’attrice si è ammalata di cancro tempo fa e nonostante questo grave colpo, ha sempre conservato il sorriso. Ma non solo.

Valentina Persia ha anche perso il suo compagno storico, Salvo, morto prematuramente nel 2004, prima della nascita dei figli. L’attrice, infatti, ha due bimbi, Lorenzo e Carlotta, di cui però non ha mai rivelato chi fosse il padre.

La comica ha dichiarato in un’intervista: “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo”. Ma oggi? Perché quel messaggio su Instagram?

“Ora che l’Isola è finita…” Valentina Persia torna alla vita di tutti i giorni. Ma a cosa, esattamente? Al ruolo di madre devota di due splendidi bambini, naturalmente, ma non solo a questo. L’attrice, estremamente commossa, ha dichiarato pubblicamente che “finalmente si ricomincia!”.

Cosa? Ma il suo tour, naturalmente! Iniziato da ieri, porterà la regina della risata di nuovo in giro per l’Italia, facendole ritrovare quel contatto con il pubblico per troppo tempo perso a causa della pandemia.