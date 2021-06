Saldi 2021, tutto pronto per le spese più pazze dell’anno

Finalmente i saldi, un momento molto gradito per milioni di italiani che aspettano questo periodo per togliersi qualche sfizio non svuotando completamente il portafogli.

Come ogni estate è tempo di saldi, un momento atteso da milioni di italiani che riescono a togliersi qualche sfizio senza svuotare il portafogli. Le date di inizio sono state fissate quasi in tutte le Regioni durante la Conferenza dei Presidenti regionali e Province Autonome.

Naturalmente quest’anno si potrà fare shopping con le dovute accortezze anti contagio da Covid-19, ma muniti di mascherina e gel disinfettante una buona fetta di italiani è pronta a fare diversi affari.

Quando inizieranno i saldi? Scopriamolo insieme

Estate e di nuovo tempo di saldi. È stata fissata, in quasi tutte le Regioni, la data di inizio dei saldi estivi 2021. In sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome-Cinsedo è stato approvato un provvedimento per avere indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione, cercando così di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione.