Caso Britney Spears, parla il fidanzato Sam Asghari

Dopo giorni dalla notizia, arriva anche la dichiarazione da parte del fidanzato di Britney Spears.

Il caso di Britney Spears ha acceso molti riflettori sulla vita privata della pop star che si è ribellata alle ingiustizie subìte dal padre. Dal 2008, anno in cui la cantante ha avuto un periodo di down ed è stata ricoverata in un centro di recupero, tutte le decisioni nell’ambito economico sono passate nelle mani del padre di Britney.

A distanza di più di dieci anni la situazione non è ancora cambiata, dopo lunghi anni di ingiustizie in cui la cantante non poter compiere nessuna decisione se non approvata dal padre, Britney Spears decide di denunciare questo abuso che si è prolungato nel tempo.

Ecco come Sam Asghari ha aiutato Britney Speras

A spingerla a fare il grande passo è stato il suo attuale compagno Sam Asghari, al suo fianco dal 2016. Il loro primo incontro è stato sul set del videoclip Slumber Party, sin dalla prima volta che la vide Asghari ha sentito le farfalle nello stomaco. I due si scambiarono i numeri di telefono e dopo una cena al sushi i due non si sono più lasciati.

Britney e Sam sono una coppia molto affiatata tant’è che il ragazzo vedendo la sua compagna in preda alla disperazione ha deciso di intervenire sostenendola e aiutandola nella causa nei confronti del padre.

Solo allora Britney ha deciso di comunicare il suo vero stato d’animo ai suoi fan, la cantante ha sempre nascosto il malessere che viveva ogni giorno per tutti questi anni, renderlo pubblico è stato già il primo passo verso la sua liberazione.

Poco tempo dopo Sam ha rilasciato delle dichiarazioni per People, dicendo che ha sempre voluto il meglio per Britney e che continuerà a sostenerla qualunque siano i suoi sogni. Il ragazzo ha affermato che aiuterà la cantante ha creare il futuro che vuole e merita.

Conclude dicendo che le è grato per tutto l’amore e il supporto che Britney sta ricevendo da parte dei suoi fan in tutto il mondo. Per il futuro con Britney, Sam non chiede niente di straordinario solo una vita normale da poter trascorrere in compagnia della sua dolce metà.