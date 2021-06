Temptation Island 2021: nuove indiscrezioni della storica autrice

Ci siamo: al via da domani sera la nuova edizione di Temptation Island, da poco finite le registrazioni del programma, un’autrice si sbottona

Dopo Filippo Bisciglia, a far scivolare fuori nuove indiscrezioni sul “viaggio nei sentimenti” questa volta ci pensa Raffaella Mennoia, ex postina di C’è Posta per Te e da molti anni una delle collaboratrici più fidate di Maria De Filippi.

La donna è infatti responsabile di redazione di Uomini e Donne oltre che autrice di Temptation Island. Una carriera strepitosa quella della romana classe 1974, che partita come semplice spettatrice e opinionista in una delle prime puntate del dating show, attira ben presto l’attenzione della conduttrice, che la vuole nel suo team.

E’ proprio lei che si occupa della scelta dei tronisti del programma e sempre lei ha ideato con la De Filippi il format della trasmissione durante il lockdown, stravolto per ovvie esigenze sanitarie.

E’ molto attiva sui social, che usa per interagire con i suoi numerosi follower (ne vanta più di 700.000) e dare la sua opinione su tv e showbiz, spesso non tirandosi indietro davanti alle numerose polemiche che ha scatenato nel corso di questi anni.

Da un paio di giorni ha terminato le registrazioni di Temptation Island e ne ha approfittato per fare un po’ di gossip sulla nuova edizione con i suoi fan.

Raffaella Mennoia: “Aspettatevi di tutto da questa Temptation Island!”

L’autrice in una delle sue storie su Instagram, visibilmente stanca ma soddisfatta, ha avvisato i suoi follower che questa edizione sarà “Veramente particolare, poi mi direte anche voi nel corso delle messe in onda che cosa vi sembra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official)

Ha fatto quindi un bilancio sul destino delle sei coppie in gioco, che sembrano essere state foriere di molte sorprese e decisioni inaspettate, addirittura da lei stessa, che dovrebbe essere abituata ai meccanismi del docu-reality.

–> Leggi anche Filippo Bisciglia si confessa su Maria De Filippi e Temptation Island

–> Leggi anche Temptation Island, tragedia sfiorata: “E’ stato terribile”

“ Io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre però… insomma è normale” ha concluso sibillina.