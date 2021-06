Temptation Island, tragedia sfiorata: “E’ stato terribile”

Orribile disavventura per le troupe impegnate nella registrazione del celebre programma estivo di Maria De Filippi. La drammatica testimonianza

Ci siamo: tra poco più di una settimana partirà la nuova edizione di Temptation Island il celeberrimo “viaggio nei sentimenti” made in De Filippi. Location il bellissimo Hotel Is Morus Relais di Santa Maria di Pula in Sardegna.

Saldo al comando, fin dal lontano 2014 il conduttore romano Filippo Bisciglia, impegnato nella non sempre facile impresa di tenere sotto controllo i partecipanti.

La messa in onda è prevista a partire da mercoledì 30 giugno su Canale 5 e ci terrà compagnia fino al 2 di agosto, anche se la data della puntata finale potrebbe variare.

Svelate anche le 6 coppie di fidanzati che metteranno alla prova il loro amore, grazie anche alla presenza consueta di ragazzi e ragazze, i cosiddetti tentatori, che faranno di tutto per movimentare la situazione.

Ci sono Valentina e Tommaso, 40 anni lei, 21 lui, assieme da quasi due anni ma con un grosso problema: la gelosia del ragazzo. “Patologica” la definisce la compagna.

Manuela invece non è più sicura del suo ragazzo Stefano, dopo aver scoperto suoi tradimenti del passato, e vuole capire se vale la pena proseguire.

Natascia parla così del fidanzato: ““All’inizio, Alessio era l’uomo perfetto. Poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti”. Rivendica maggiore libertà.

Questi solo alcuni esempi delle dinamiche che conosceremo meglio mercoledì prossimo. Intanto sono in via di chiusura le registrazioni della trasmissione, segnate, malauguratamente, da un brutto episodio come testimoniato dall’autrice Raffaella Mennoia.

Temptation Island: tromba d’aria colpisce il resort

La storica collaboratrice di “Queen Mary” ha spiegato con una storia su Instagram quanto successo, stupefatta e anche affascinata dallo spettacolo metereologico.

“Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare” ha detto, sottolineando quanto il tutto abbia ritardato naturalmente il dietro le quinte dello show.

La romana ha quindi concluso ammettendo il problema per le condizioni climatiche ma ritenendosi comunque soddisfatta: “il programma sta andando benissimo!”.