Al Bano Carrisi, c’è la confessione sulla figlia Ylenia. E poi aggiunge: ‘Non c’era niente da fare …’

Al Bano Carrisi, cantautore amato in Italia e nel mondo, è stato ospite a “La Confessione” di Peter Gomez e nell’intervista è tornato a parlare della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta a New Orleans il 31 dicembre 1993.

Alla domanda del giornalista sulla figlia ha risposto: “Parlare di lei non mi è facile, perché è come se uno quando ti parla volesse aprire ogni volta questa ferita che non finisce mai di sanguinare. Il dolore è stato immenso, resterà sempre immenso perché quando si perde una figlia non ti rassegni.

Se ho dato anima, cuore e corpo nelle ricerche? Non poteva essere diversamente, però io ho capito subito che potesse essere morta. Da una frase sua, che era: “Io appartengo alle acque”. Aveva questo modo di pensare. Bene…Qual è la prossima domanda?”, ha concluso poi con gli occhi velati di lacrime.

Al Bano Carrisi: “Ho aspettato, ma poi ho capito che non c’era niente da fare”

Peter Gomez però non ha cambiato del tutto argomento e ha chiesto al cantante: “Cercherò di fargliela con delicatezza perché me lo sono sempre chiesto: come ha inciso questa tragedia sulla sua vita di coppia con Romina, sul matrimonio?”.

Questa la risposta di Al Bano:

“Questo è successo nel 1994, agli inizi di gennaio, e tra me e Romina le cose non andavano bene da un 3 o 4 anni. Però una crisi in una coppia può sempre nascere, quando non lo sai, e quando arriva se ami sai aspettare, sai coniugare il tempo con la pazienza: cosa che ho fatto. Però quando ho capito che non c’era più niente da fare e lei giustamente pretendeva ciò che aveva diritto di pretendere, di cambiare vita, di andare via dal posto che lei stessa aveva scelto, beh, il resto della storia lo sappiamo”.

La fine del matrimonio tra Albano Carrisi e Romina Power è noto a tutti e all’epoca sconvolse l’Italia la rottura di quella che almeno apparentemente sembrava una coppia perfetta.

Ma sono tanti gli italiani che sperano ancora in un ricongiungimento della coppia e dopo le ultime apparizioni insieme, seppur per lavoro, chissà che questo non avvenga davvero.