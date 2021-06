Elisabetta Gregoraci sconvolge i suoi followers, lo fa in barca e pubblica le immagini.

Elisabetta Gregoraci continua ad incantare. La 41enne è in forma smagliante e ha deciso di catalizzare l’attenzione di tutti gli utenti di Instagram sul suo profilo.

La calabrese, infatti, sta postando scatti bollenti e mostruosi in cui mette in mostra con disarmante facilità le sue curve pericolose.

L’amatissima conduttrice, che sta sorprendendo il pubblico di casa a ‘Battiti Live’ (il programma televisivo) con outfit super esplosivi. La Gregoraci, nelle ultime ore, ha condiviso online una fotografia in cui è in barca con un costumino sexy: la foto ha mandato in subbuglio il web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

LEGGI ANCHE –> Elodie NUDA blocca Instagram: Lato A di fuori – Foto

LEGGI ANCHE — > Lorella Cuccarini lascia di stucco i telespettatori: ecco cosa ha combinato

Elisabetta Gregoraci, immagini infuocate: lato A perfetto

Il fisico di Elisabetta Gregoraci è un’opera d’arte e le sue forme sono semplicemente illegali. L’ultima foto apparsa sul suo profilo ha subito conquistato l’interesse della platea di ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta è comodamente seduta sulla barca e indossa un costumino striminzito che va davvero una grandissima fatica nel contenere il davanzale. Le curve della showgirl nata in Calabria stanno letteralmente esplodendo.

LEGGI ANCHE — > Cecilia Rodriguez come la sorella: si riprende e pubblica

Per la 41enne gli anni sembrano non passare mai: sempre più bella e sensuale, ogni singolo contenuto che piazza sul web lascia senza respiro i seguaci. Secondo quanto si legge nel post, la Gregoraci si sta rilassando alla Baia del Mulino d’Acqua. E infatti, il colore e le sfumature dell’acqua che sta sullo sfondo è decisamente spettacolare.

Il post ha ovviamente inanellato numeri mostruosi, collezionando ben 76mila likes e più di 1200 commenti. “Un tuffo tra una riunione di scaletta e il palco di Battiti”, ha scritto nella didascalia. La nativa di Soverato sta lavorando per la nuova edizione di ‘Battiti Live’, uno dei festival estivi più amati dagli italiani che si tiene proprio in Puglia.