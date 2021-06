Carlo Conti si racconta a Domenica In, svelando il suo lato più intimo e confessando tutto il suo dolore.

Carlo Conti, amato conduttore televisivo, ci ha abituato in questi anni a vederlo come un uomo tutto d’un pezzo, molto riservato rispetto alla sua vita privata.

Tuttavia, nel corso di un’intervista dello scorso ottobre a Domenica In, il noto conduttore si è raccontato parlando anche di un dolore che non riesce a superare.

Conti, ora al timone di Top 10, ha preso il posto di Mara Venier per dare modo alla collega di raccontarsi in occasione dei suoi Settanta anni. Uno scambio di ruoli che è molto piaciuto al pubblico di Rai 1, colpito dall’intimità che si è subito creata tra i due.

In quell’occasione anche il conduttore toscano ha avuto modo di raccontarsi ed ha colpito molto il pubblico da casa parlando del suo grande dolore per la scomparsa di Fabrizio Frizzi, suo grande amico e collega.

Nel corso dell’intervista con Mara Venier, Carlo Conti ha ammesso: “Fabrizio Frizzi, non lo riesco a pronunciare”.

Carlo Conti e il suo amico mai dimenticato: un’amicizia infinita

Tra Carlo Conti e Fabrizio Frizzi c’è stata una grandissima amicizia, nata oltre il luogo comune della rivalità tra colleghi.

Entrambi grandi mattatori della Rai, i due si sono passati più volte il timone de L’Eredità e Frizzi prese addirittura parte a un’edizione di Tale e Quale Show dove stupì tutti con la sua esibizione nei panni di Piero Pelù.

E proprio in occasione della prima puntata dello Show nel 2018 Conti lo ha voluto ricordare, sottolineando che quello era il primo varietà ad andare in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi in Roma, dedicati proprio alla memoria del conduttore.

Anche domenica In viene registrata negli stessi studi e nel corso dell’intervista con Mara Venier Carlo Conti ha voluto ricordare il suo dolore a pronunciare quel nome, un sentimento condiviso anche dalla padrona di casa, anche lei legata a Frizzi da stima e amicizia.

La morte di Fabrizio Frizzi scomparso il 26 marzo 2018 ha colpito amici, colleghi e tutti i telespettatori italiani con grande dolore, e tutti ricordano il grande conduttore con affetto.

Carlo Conti però è rimasto sempre al fianco di Carlotta Mantovan, compagna di Frizzi, e della piccola Stella.