Carolina Marconi malata: come sta la ex gieffina?

La modella e attrice Carolina Marconi è da tempo malata e dai suoi social informa i follower delle sue condizioni di salute

E’ stata una delle indimenticabili protagoniste del Grande Fratello, ancora nel lontano 2004, Carolina Marconi, modella e attrice di Caracas naturalizzata italiana.

Nata nel 1978, ha origini italiane, essendo il padre, il diplomatico Pasquale Marconi, italo eritreo. Debutta nel mondo dello spettacolo a soli 19 anni, nel 1997, come valletta di Beato tra le Donne, a cui seguono numerosi programmi come Goleada, I Cervelloni e Stasera Pago Io.

La notorietà arriva nel 2004, quando decide di partecipare al reality show di Canale 5. All’interno della casa si innamora di un altro inquilino, Tommy Vee, dj veneto con il quale prosegue la relazione anche dopo la fine del programma. I due si lasciano nel luglio del 2005. Ora è felicemente fidanzata da molti anni con Alessandro Tulli, ex calciatore.

Negli ultimi anni pare aver accantonato la carriera televisiva a favore di quella da imprenditrice, aprendo nel 2016 il negozio Aloha a Ponte Milvio, a Roma.

Gli scorsi mesi ha informato i suoi fan di aver scoperto di avere un brutto male e di essere in procinto di iniziare le prime cure per combatterlo.

Carolina Marconi, primo ciclo di chemio, le sue parole

Il 24 marzo scorso i medici hanno infatti diagnosticato a Carolina un tumore al seno, avvisandola di operarsi il prima possibile. La donna ha ovviamente seguito il consiglio e il 6 aprile si è sottoposta all’intervento di rimozione, durante la quale le hanno dovuto anche ricostruire la mammella.

Purtroppo non è sufficiente, e il 4 maggio, l’esame istologico emerge la necessità di iniziare la chemioterapia: la showgirl inizia il primo ciclo il 16 giugno, tra mille paure mai nascoste ai follower, ma sempre con il suo meraviglioso sorriso.

Ieri la bella venezuelana, con un post Instagram, ha aggiornato sulle sue condizioni all’alba dell’inizio del secondo ciclo di chemio: “Vi confesso che avevo una paura matta. Mi sono accorta che un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo. Tra un po’ mi vedrete pelatina”.

“È un percorso che devo fare con coraggio sapendo che sicuramente arriverà un giorno in cui tutto quello che stato sarà servito sicuramente a rafforzare il mio carattere” ha scritto, lanciando un messaggio di positività, per poi ringraziare per la solidarietà ricevuta: “Grazie ancora per il sostegno per le vostre storie incredibili per condividerlo con me a confronto mi sento piccola siete grandi”. Forza, Carolina.