Macabra scoperta in stazione: trovato corpo senza vita

Triste ritrovamento questa mattina da parte di alcuni passanti che transitavano in stazione. Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine

il suo corpo è stato notato da alcuni viaggiatori che si trovavano all’interno della stazione ferroviaria del sud Italia. Avvicinatisi, hanno notato che l’uomo non si muoveva e hanno allertato i soccorsi.

Gli operatori sanitari hanno cercato di prestare subito i primi aiuti del caso, ma sfortunatamente per il giovane non c’era più nulla da fare e hanno dovuto constatarne il decesso.

L’uomo è stato trovato in possesso dei suoi documenti e si è quindi potuto risalire alla sua identità. Si tratta di un trentenne della provincia vicina, dal passato difficile.

Questo episodio non è il primo che interessa la zona, colpita già nelle scorse settimane da tragici fatti.

Stazione Centrale di Napoli, trovato cadavere di un 37enne

La macabra scoperta è avvenuta questa mattina alla Stazione Centrale di Napoli. Il corpo è risultato essere quello di V.L., un 37enne di Cervinara, un paese di 9000 abitanti in provincia di Avellino. Dalle prime informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe avuto in passato problemi di tossicodipendenza.

Gli investigatori sono in queste ore al lavoro per scoprire le cause della morte e non escludono nessuna ipotesi, anche se con tutta probabilità sarà eseguito un esame autoptico che chiarirà tutto.

Questa è solo l’ultima tragedia in ordine di tempo a colpire la comunità della Valle Caudina e in particolare quella di Cervinara. La cittadina, infatti, da sabato 26 giugno cerca disperatamente Antonio Moscatiello, un 58enne di cui si sono perse le tracce.

L’uomo, un operaio celibe, è molto conosciuto in paese dove è solito muoversi a piedi e fare lunghe passeggiate. L’ultimo avvistamento certo risale alle 22.30 di sabato, anche se un testimone afferma di averlo incrociato domenica su un sentiero che conduce in montagna.

La famiglia ha provveduto a denunciarne alle forze dell’ordine la scomparsa, della quale si è occupata anche Federica Sciarelli col suo Chi l’Ha Visto?.

A seguito del ritrovamento del corpo del concittadino, inizialmente a Cervinara avevano pensato potesse essere quello di Antonio, allarme poi fortunatamente rientrato. Le ricerche proseguono.