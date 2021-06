Si tuffa nel lago e scompare, disperso turista olandese

Si tuffa nel lago e scompare, disperso un turista olandese di 22 anni che era in vacanza sul Lago di Bracciano, nel Lazio.

Nella tarda mattinata del 25 giugno un giovane turista olandese di 22 anni è sparito nel lago di Bracciano, in provincia di Roma. Sono ore di ansia queste, dopo l’allarme per la sparizione del ragazzo e le ricerche sono attualmente ancora in corso di svolgimento.

Il giovane turista olandese, di 22anni, è stato visto per l’ultima volta proprio venerdì mattina quando si è tuffato nel lago.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava in vacanza in Italia, in compagnia di un amico, un giovane connazionale di 34 anni con il quale stava condividendo il viaggio a Trevignano Romano, nel Lazio.

I due turisti si erano accampati in tenda a partire dalla serata di giovedì 24 giugno 2021.

A lanciare l’allarme è stato proprio il suo compagno di viaggio che, non vedendo rientrare il suo amico dopo più di due ore, ha tempestivamente avvertito il 112. I Carabinieri hanno prontamente avviato le operazioni di ricerca mediante l’utilizzo delle motovedette dell’arma, ma purtroppo, ancora non è stata rilevata alcuna traccia del giovane disperso.

Si tuffa nel lago e scompare, proseguono le ricerche del giovane olandese

I Carabinieri della locale compagnia, insieme a diverse motovedette, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, sono ormai da molte ore impegnati nelle ricerche del giovane, che sembrerebbe essere scomparso all’altezza della spiaggia adiacente il “Parco del Lago”.

Secondo quanto riferito dall’amico, il ragazzo sarebbe stato avvistato per l’ultima volta nei pressi del lido Riva del Polline e più precisamente proprio all’altezza della spiaggia adiacente al Parco del lago. Le ricerche proseguono incessantemente e si continua di fatto a sperare, che il turista possa essere ritrovato e tratto in salvo dalle Forze dell’Ordine tutt’ora a lavoro.

Intanto i carabinieri stanno indagando anche su altre possibili piste, per capire il misterioso motivo della scomparsa.