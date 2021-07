Temptation Island puntata 30 giugno: tra pinnettu e un matrimonio in forse

Cronaca della prima puntata di Temptation Island, tra primi clamorosi pinnettu e una decisione inaspettata

Dopo tanta attesa è finalmente iniziata la nuova edizione di Temptation Island con il tradizionale sbarco delle coppie al Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

La coppia che si fa subito notare è quella formata da Valentina e Tommaso, lei 40 anni lui 21. Il ragazzo nel tragitto in barca verso il resort fa mille raccomandazioni alla compagna, pare soprattutto spaventato che lei possa mostrare il suo corpo: “Mi raccomando il copricostume”.

E’ già tempo di conoscere i tentatori e le tentatrici per i fidanzati e il più ringalluzzito pare essere Federico, il compagno della ventunenne Floriana, con cui convive da 1 anno : “Ne sceglierei pure 3 o 4” ammette ridendo con gli altri ragazzi.

E’ però ora il turno delle ragazze e al momento della scelta di Jessica, il suo fidanzato Alessandro ha un moto d’orgoglio e improvvisa un confronto diretto col tentatore Davide, mettendosi a petto nudo. Giusto il tempo di un brindisi tutti assieme che è già tempo di separarsi e gli innamorati si avviano verso i rispettivi villaggi.

La voce di Filippo Bisciglia ci avvisa che un pinnettu aspetta il giovane Tommaso: incredulo, guarda la bionda fidanzata mentre si prova dei costumi piuttosto succinti scegliendone alcuni, per poi in un altro video affermare di essersi portata dei vestiti sexy e che ha tutte le intenzioni di indossarli.

La reazione del romano è quasi comica: sbianca, corre a confidarsi coi compagni per poi piangere sconsolato con la tentatrice Giulia, con la quale si nasconde sotto una coperta. La sua è davvero una gelosia “patologica”.

Una vera e propria batosta attende anche Ste, fidanzato con Claudia con la quale doveva sposarsi il 1 agosto 2020, cerimonia rimandata al 7 agosto di quest’anno causa Covid. La ragazza, nel video che gli viene mostrato, dice senza troppi giri di parole di avere paura e non sentirsi più sicura della scelta e confessa pure di aver rifiutato le chiamate della sartoria per la prova finale dell’abito. “Dentro mi ha ammazzato” commenta lui, prima di prendere a pugni un pouf in giardino.

Anche per le altre coppie non sembra essere tutto rose e fiori, Federico confessa che si annoia con la sua ragazza, Floriana, e che lei si trascura “Quando è con me si deve truccare”, il suo modernissimo diktat. Non va meglio tra Manuela e Stefano, con lei che gli rinfaccia i passati tradimenti e la sua poca collaborazione in casa e lui che per tutta risposta dice “Mi prendo la casalinga” e “Ora la faccio piangere”.

Temptation Island: falò tra rivelazioni e pianti, Tommaso spiazza Valentina

E’ il momento dei primi falò per le sei coppie, a Bisciglia l’ingrato compito di fare da messaggero di video indigesti. Tommaso sembra poter avere un mancamento da un momento all’altro mentre guarda il video della fidanzata, in realtà piuttosto blando, addirittura lo blocca prima della fine.

Non ci sono video invece né per Federico né per Alessandro. Quelli per Stefano e Alessio sono piuttosto innocui e i due sembrano prenderla tutto sommato tranquillamente.

Discorso diverso per le loro compagne: Floriana vede il suo fidanzato ballare con la tentatrice riccioluta Vincenza in modo molto provocante e tornata al villaggio scoppia in un pianto a dirotto “Sono sicura che lui mi tradirà con lei”. Mentre Manuela è costretta a guardare il fidanzato osservare ammirato le single ballare “Mi fa sentire uno schifo. non mi ha mai guardata così”.

Non va certo meglio a Jessica: il suo compagno non fa altro che mangiare e allenarsi, preso in giro addirittura dalle stesse tentatrici, e in risposta a una domanda di una ragazza risponde che “Lei praticamente non lavora. La mantengo io, mai avuto un lavoro fisso nella sua vita”. Nessun video per Natascia e Valentina.

Nel finale di puntata però, c’è un colpo di scena per quest’ultima: Filippo deve mostrarle delle immagini che non possono aspettare. Per sapere di cosa si tratta, naturalmente, appuntamento a lunedì 5 luglio con la seconda puntata di Temptation Island.