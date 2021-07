Elodie e Maria De Filippi, dopo anni dalla fine di Amici arriva la confessione: “Lei è…”

Elodie è una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano. Dopo aver incassato un clamoroso no ai provini di X Factor, la bellissima romana ha deciso di riprovarci ad Amici: un tentativo, andato a buon fine, che le ha letteralmente spalancato le porte di un sogno.

Elodie e il suo rapporto con Maria De Filippi ad Amici

Nella scuola più spiata di Italia, la cantante ha dato tutta se stessa, mettendo in luce anche lati del suo carattere e parlando apertamente della sua vita privata. All’interno della trasmissione non è infatti solo nata una stella della musica italiana, ma è anche venuta fuori una persona, una Donna, dalla quale trarre esempio. Elodie non ha mai nascosto di aver avuto un passato particolarmente difficoltoso, contrassegnato da periodi bui e delicati e la sua carriera, il suo successo, rappresentano in qualche modo anche un “riscatto”.

Qualche mese fa l’artista è stata ospite di Francesca Fialdini ed è proprio nel salotto tv di A Ruota Libera che si è lasciata andare ad un racconto a cuore aperto, anche sulla padrona di casa di Amici Maria De Filippi.

La Di Patrizi ha confidato di avere un ottimo legame con la conduttrice e di vedere in Maria (come quasi tutti quelli che son passati al talent) una mamma: “Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi, lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”. Parole che hanno evidenziato il legame speciale che c’è tra le due, fatto di stima e bene.

